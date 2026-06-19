Die Europäische Rüstungsmesse Europatory 2026 in Paris präsentiert neue Kampftechnologien und autonome Systeme, darunter den Kampfpanzer Capint und das leichte Fahrzeug Cockerill i‑X.

Paris, 2026 - Unter dem Motto 'Zukunft der Landstreitkräfte' präsentiert die Euromesse Europatory 2026 eine Fülle an innovativen Rüstungstechnologien, die auf den kommenden Einsatzbedingungen in modernen Konflikten ausgerichtet sind.

Das Messegelände beherbert aus gutem Grund die ledigste Analyse der internationalen Rüstungsbranche, denn die Besucher begegnen einer Vielzahl von Systemen, die Digitalisierung, Vernetzung und Autonomie miteinander verbinden und damit neue Einsatzdaten liefern. Das neue Baukonzept zum Kampfpanzer Capint zieht alle Blicke auf sich; der hybride Konstruktor verbindet das bewährte Leopard‑2‑Fahrwerk mit einer französischen 120‑mm‑Kanone und nutzt modernste Störungsminderung sowie Sensorfusion, um in städtischen Gefechten und bei asymmetrischen Bedrohungen neue taktische Möglichkeiten zu eröffnen.

Das Capint wirkt damit als technisches Chamäleon, das nahtlose Übergänge von konventionellen zu semi‑autonomen Systemen ermöglicht. Neben dem Capint zählt allerhand weitere Highlight-Objekte zu den Messegattungen. Auf der Basis der robusten Mercedes G‑Klasse präsentiert Rheinmetall das Luftlandefahrzeug Caracal, ein mit großer Reichweite und Geländegängigkeit ausgestattetes Transportfahrzeug, das auch für die effiziente Versorgung des Einsatzkrauts ausgelegt ist.

Bemerkt wird das Cockerill i‑X, eines der meistdiskutierten Leichtfahrzeuge der Messe, da es mit nur 1,45 Meter Höhe, einem Motor von bis zu 750 PS und einer Geschwindigkeit von 200 km/h verkörpert die Zukunft von Supersportwagen‑Mechanik und flugmaschineller Aufklärung. Das i‑X bietet die Möglichkeit, bei niedriger geographischer Profile gleichzeitig Sensorik, Waffen und Telemetrie zu euphorisieren, wodurch im Feld ein leiser, aber effektiver Aufklärungsträger entsteht.

Ergänzt wird das Messeangebot durch neue mobile Kommandozentralen von Renault sowie von Mercedes, die mit ihrer Fortschrittslegung und der Integration von KI‑getriebenen Entscheidungs‑Hilfen für die Feldkommando‑Einheiten übereinstimmen. Die Relevanz dieser Entwicklungen zeigt sich klar in ihrer Korrelation zu den neuesten militärischen Vorgaben: Kameraden der Armeen weltweit erwarten zunehmend, dass ihre Maschinen nicht in Fahrzeugen, sondern in digitalen Netzwerken leben. Der Wandel von Laufbändern auf Räder und Ketten hin zu vollständig autonomen Plattformen verleiht verteidigungsstrategischen Manövern neue Vitalität und Biegsamkeit.

Während der Messe weitere Firmen ihre Transport‑ und Aufklärungsroboter unter dem Fokus der digitalen Integration vorstellen, betont die Botschaft der Messe die Notwendigkeit, dass Landstreitkräften robuste, vernetzte und unbemannte Systeme bereitstehen müssen. Damit findet die Europatory 2026 ihren Platz als Symbol für die technisch‑aufgestellte Zukunft der modernen Kriegsführung.





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