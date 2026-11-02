Eurosport sichert sich langfristige Biathlon-Rechte bis 2030

Eurosport verlängert seine Übertragungsrechte für Biathlon-Weltcup und Weltmeisterschaften mit der EBU für mindestens vier weitere Saisons ab 2026/27, darunter Titelkämpfe in Otepää, Hochfilzen und Oslo.

Der Biathlon sport kann sich auf weitere Jahre hinweg als fester Bestandteil des europäischen Fernsehprogramms freuen, da Eurosport seine langjährige Partnerschaft mit der European Broadcasting Union ( EBU) erfolgreich verlängert hat.

Diese strategische Entscheidung sorgt für kontinuierliche Übertragungen der wichtigsten Wettkämpfe im Zweikampf aus Ski und Laufwaffe auf den Bildschirmen der Zuschauer. Neben den etablierten Partnern ARD und ZDF wird Eurosport auch in der Zukunft die exklusiven Live-Rechte an den höchstrangigen Veranstaltungen halten. Offiziell wurde am vergangenen Montag bekannt gegeben, dass die neue Vereinbarung mindestens vier zusätzliche Biathlon-Saisons abdeckt.

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Neue Vertragslaufzeit für Biathlon-Übertragungen

Der Startpunkt dieses neuen Zeitraums ist die Saison 2026 bis 2027, was den Sendern und den Fans ausreichend Planungssicherheit für die kommenden Wintermonate bietet. Eurosport garantiert damit die Übertragung aller Weltcup-Wettbewerbe sowie der prestigeträchtigen Weltmeisterschaften in diesen Jahren. Ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen Abmachung ist die Sicherung der Übertragungsrechte für drei besonders attraktive Weltmeisterschaften. Im Jahr 2027 werden die Titelkämpfe in Otepää in Estland ausgetragen, gefolgt von den Wettkämpfen 2028 im österreichischen Hochfilzen.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Ausrichtung im Jahr 2029 in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Diese Veranstaltungen locken nicht nur Spitzenathleten an, sondern garantieren auch ein hohes Maß an medialer Aufmerksamkeit. Trojan Paillot, der Leiter der Sportrechte bei Eurosport und TNT Sports, betonte in einer Stellungnahme die tiefe Verbundenheit des Unternehmens mit dem Wintersport. Er verwies darauf, dass man über Jahrzehnte hinweg umfassende Erfahrung in der Präsentation der ganzen Vielfalt des Wintersports aufgebaut habe.

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Ziel sei es stets, diese Attraktionen einem möglichst großen Publikum in ganz Europa zugänglich zu machen. Biathlon zähle während der Wintersaison regelmäßig zu den meistgesehenen Sportarten und biete faszinierende Einblicke in die Leistungsfähigkeit der Athleten. Die wirtschaftliche und publikumswirksame Bedeutung des Biathlon-Weltcups wird durch aktuelle Zahlen unterstrichen. Die Rennen gelten seit Jahren als einer der größten Publikumsmagneten im gesamten Wintersport-Segment.

Marktentwicklung und Zuschauerzahlen im Fokus

Regelmäßig schaffen es die Übertragungen, Millionen von Zuschauern vor die Fernseher zu locken. Spitzen-Übertragungen erreichen dabei Marktanteile von mehr als dreißig Prozent, was die enorme Popularität dieser Disziplin belegt. Im September hatte die EBU bereits ihren Vertrag mit dem internationalen Wintersportverband IBU bis einschließlich der Saison 2033 bis 2034 verlängert. Dies bildet die Grundlage für die langfristige Absicherung der Rechte.

Die neue Saison beginnt traditionell im späten Herbst, konkret am 24. November mit dem Auftakt-Weltcup im finnischen Kontiolahti. Für die deutsche Zuschauerlandschaft sind dabei zwei wichtige Stationen besonders interessant: Die Rennen in Ruhpolding sind vom 5. bis zum 10. Januar terminiert, während die Veranstaltung in Oberhof vom 2. bis zum 7.

März stattfindet. Diese Termine bieten den Fans ideale Möglichkeiten, die Live-Action aus der Heimat oder in der Nähe mitzuverfolgen und den Faszinosum des Sports hautnah zu erleben.