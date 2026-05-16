Eurovision Song Contest: 50 wichtigsten Fragen beantwortet

Einleitung zum Eurovision Song Contest mit wichtigen Fragen und Antworten, sowie Aspekten wie Chancen, Punktevergabe und Diskussion des Wettbewerbs.

Glitzer, Gänsehaut, ganz große Gefühle! Millionen Fans fiebern mit, wenn Europa beim Eurovision Song Contest um Punkte, Prestige und den legendären Sieg singt. Doch rund um die Mega-Show gibt es jedes Jahr unzählige Fragen: Wer hat die besten Chancen?

Wie läuft die Punktevergabe wirklich ab? Und warum sorgt der Wettbewerb immer wieder für Diskussionen? BILD beantwortet die 50 wichtigsten Fragen zum ESC. Die Schwedin Felicia (24) singt mit Maske, weil ihre Performance bewusst mystisch und anonym wirken soll – das gehört bei vielen ESC-Acts inzwischen zur Inszenierung.

Nach einem Kreislaufkollaps bei den Proben soll es ihr inzwischen wieder besser gehen, laut Veranstaltern steht sie im Finale auf der Bühne





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