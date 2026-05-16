Eurovision Song Contest Finale in Wien: Sarah Engels für Deutschland, Österreich mit Cosmó ins Rennen

Das 70. Eurovision Song Contest findet heute Abend in der Wiener Stadthalle statt. Insgesamt 25 Länder kämpfen um die begehrte Kristall-Trophäe. Deutschland ist mit Sarah Engels vertreten, Österreich mit Cosmó. BILD berichtet live.

Europa schaut heute nach Wien ! Beim Finale des 70. Eurovision Song Contest kämpfen insgesamt 25 Länder in der Wien er Stadthalle um die begehrte Kristall-Trophäe. Millionen Fans feiern vor den Fernsehern die größte Musikshow der Welt – mit schrillen Outfits, spektakulären Bühnenshows, Feuer, Drama und ganz viel Gefühl.

Für Deutschland geht Sängerin Sarah Engels (33) mit ihrem Song „Fire“ ins Rennen. Als Gastgeber schickt Österreich Sänger Cosmó ins Rennen, nachdem Countertenor JJ den ESC 2025 in Basel gewonnen hatte und den Wettbewerb damit zurück nach Wien holte. BILD ist vor Ort und berichtet im Live-Ticker über das Finale. Wer holt am Schluss die meisten Stimmen und die berühmte Kristall-Trophäe?

Sorge um Felicia (24)! Die schwedische ESC-Sängerin erlitt bei der Generalprobe am Freitagabend einen Kreislaufkollaps. Das berichtet die schwedische Zeitung „Aftonbladet“. Zunächst verlief die Probe ohne Vorkommnisse, doch plötzlich ging es ihr schlechter.

Wie Delegationsleiterin Lotta Furebäck der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“ berichtete, fühlte sich die Sängerin benommen und unwohl. In ihrer Garderobe brach sie schließlich zusammen, woraufhin ein Arzt herbeigerufen wurde. Ursache seien Flüssigkeitsmangel, die Hitze sowie die sehr eng sitzende Kleidung gewesen. Heute Abend steht Sarah Engels für Deuschland beim ESC auf der Bühne.

Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, zu BILD: „Ich freue mich auf das ESC-Finale heute Abend. Der ESC war in den vergangenen Jahrzehnten immer eine offene und tolerante Musikparty. Das sollte Gesangswettbewerb auch heute Abend sein. Der ESC soll die Künstlerinnen und Künstler feiern und keine Bühne für politische Spaltung sein.

Lasst uns gemeinsam die Musik feiern! Ich glaube auch 2026 an die positive Kraft des größten Musikereignisses der Welt. Deutschland hat mit Sarah Engels eine wunderbare Sängerin, der die ganze Bundesregierung ganz fest die Daumen drückt.16.05.2026 - 10:52 UhrDie Wiener Stadthalle, die schon 2015 Schauplatz des Wettbewerbs war, wird erneut die Bühne für den ESC. Damit trägt die österreichische Hauptstadt den Wettbewerb bereits zum dritten Mal aus.

Tausende ESC-Fans sind seit Tagen in der Stadt unterwegs. War es in den vergangenen Tagen noch etwas sonnig, so hat es sich heute morgen eingetrübt. Für später ist sogar starker Regen angesagt. India Rischko gilt als eine der bekanntesten Choreografinnen Deutschlands.

Sie arbeitete schon mit Helene Fischer und Maite Kelly zusammen. Und jetzt hat sie auch Sarah Engels für ihren großen Auftritt beim Eurovision Song Contest gecoacht. Rischko zu BILD: „Sarah hat hart an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt. Sie ist unheimlich fleißig, ich habe selten so ein fleißiges Bienchen erlebt





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