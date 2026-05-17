Eurovision Song Contest: Sarah Engels Criticizes Discrepancy between Stage Presence and Jury Scores

Sarah Engels, a performer who placed 23rd in the Eurovision Song Contest, criticizes the discrepancy between her stage presence and jury scores, and expresses doubts about the relevance of the contest.

Den 23. Platz von 25 beim Eurovision Song Contest hat Sarah Engels (33) nicht verdient! Zwölf Punkte von den Jurys, null vom Publikum. Das passt nicht zu dem, was ich in der Wiener Stadthalle erlebt habe.als zweite Künstlerin die Bühne rockte, war Stimmung in der Halle.

Auch in den Tagen davor, bei den vielen Veranstaltungen rund um den ESC, wurde Sarah gefeiert und geliebt. In Italien, in Schweden, auf Social Media, auf den Straßen. Warum spiegelt sich das jetzt nicht im Ergebnis?

"Fire" wird gestreamt, geteilt, gefeiert. Die Zahlen klettern nach oben, die internationalen Instagram-Follower auch. Sarah überzeugt mit Stimme, Präsenz, Ausstrahlung. Mit einem Song, der im Kopf bleibt.

Genau darum sollte es bei einem Musikwettbewerb doch gehen. Um Musik, Performance, Emotionen. Nicht um taktisches Punkteschieben zwischen Ländern. Nicht um politische Sympathien oder Antipathien.

Wenn am Ende solche Faktoren heavier wiegen als Talent und Leidenschaft, verliert der Wettbewerb sein Herz. Wer einmal vor Ort war, merkt schnell, wie groß die Kluft zwischen Bühne und Abstimmung sein kann. Für mich war es der ersteNächstes Jahr werde ich nicht nach Bulgarien reisen. Ich werde die Show nicht mal mehr vom Sofa aus zu verfolgen.

Denn jetzt habe ich endgültig kapiert: Der ESC hat rein gar nichts mehr damit zu tun, wer der oder die Beste ist. Schade





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