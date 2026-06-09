Eurowings bietet Döner-Snack auf Flügen an, um unangenehme Gerüche zu vermeiden

Die Airline Eurowings hat ihr Bordbistro erweitert und bietet nun einen echten Klassiker an: den Döner. Das "Fladenbrot Döner Style" ist mit Hähnchen-Kebabfleisch, Krautsalat, Gurkenstiften, Hirtenkäse und Tomatenwürfeln gefüllt. Der Döner ist knoblauchfrei, um unangenehme Gerüche in der Kabine zu vermeiden. Das Gericht kostet 6,90 Euro und wird auf längeren Flügen angeboten. Wer genügend Meilen gesammelt hat, kann den Döner auch für 1900 Meilen bestellen.

Wer auf dem Flug in den Urlaub Hunger bekommt, kann jetzt zu einem der beliebtesten Fast-Food-Gerichte Deutschlands greifen. Eurowings hat ihr Bordbistro erweitert und setzt dabei auf einen echten Klassiker: den Döner !

Das "Fladenbrot Döner Style" ist mit Hähnchen-Kebabfleisch, Krautsalat, Gurkenstiften, Hirtenkäse und Tomatenwürfeln gefüllt. Auf eine Zutat verzichtet die deutsche allerdings ganz bewusst: Knoblauch. Der Grund liegt auf der Hand.

Schließlich sitzen Passagiere auf engem Raum oft mehrere Stunden nebeneinander. Damit es nach dem Essen nicht zu Geruchsproblemen in der Kabine kommt, bleibt der Bord-Döner knoblauchfrei. Das Gericht kostet 6,90 Euro und wird auf längeren Flügen angeboten – sofern die Flugzeit die Zubereitung warmer Speisen zulässt, sagt eine Eurowings-Sprecherin zu BILD. Wer ausreichend Meilen gesammelt hat, kann den alternativ auch für 1900 Meilen bestellen.

Beim Blick auf die Speisekarte fällt allerdings auf: Das Fladenbrot ist eher ein Snack als eine vollwertige Mahlzeit, denn der Döner fällt kompakt aus: Laut Speisekarte wiegt er lediglich 180 Gramm. Wem das nicht reicht, der kann auch noch die "Fries in the Skies" als eine Portion Pommes für 5,90 Euro dazubestellen. Foto: INA FASSBENDER/AF





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