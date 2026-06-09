Eurowings hat ihr Bordbistro erweitert und bietet nun Döner an. Das Gericht ist mit Hähnchen-Kebabfleisch, Krautsalat, Gurkenstiften, Hirtenkäse und Tomatenwürfeln gefüllt, aber ohne Knoblauch.

Eurowings bietet nun Döner auf Flügen an. Die Airline hat ihr Bordbistro erweitert und setzt dabei auf den beliebten Fast-Food-Klassiker. Der Döner ist mit Hähnchen-Kebabfleisch, Krautsalat, Gurkenstiften, Hirtenkäse und Tomatenwürfeln gefüllt, aber ohne Knoblauch, um Geruchsprobleme in der Kabine zu vermeiden.

Das Gericht kostet 6,90 Euro und wird auf längeren Flügen angeboten, sofern die Flugzeit die Zubereitung warmer Speisen zulässt. Wer ausreichend Meilen gesammelt hat, kann den Döner auch für 1900 Meilen bestellen. Neben dem Döner ist auch die Currywurst Teil des Bordangebots und kostet 8,90 Euro. Eurowings ist nicht die einzige Fluggesellschaft mit Döner-Angebot, auch die türkisch-niederländische Airline Corendon bietet diesen auf ihren Flügen an.

Die Idee ist nicht neu, bereits 2020 hatte Eurowings einen Döner im Sortiment, aber die Füllung war damals anders. Die Sprecherin von Eurowings erklärt, dass die Fluggäste den Wunsch geäußert hatten, den Döner wieder auf die Karte zu setzen. Wer auf dem Flug Hunger bekommt, kann jetzt zu einem der beliebtesten Fast-Food-Gerichte Deutschlands greifen





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