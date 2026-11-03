Eurowings erweitert Flugplan am BER: Neue Ziele und Premium-Sitze

Eurowings baut sein Angebot am Flughafen Berlin-Brandenburg aus. Ab Winterflugplan verbindet die Airline Berlin mit Rom, Bologna und Dubai und führt den Premium BIZ Seat ein.

Eurowings hat sein Flugangebot am Hauptstadtflughafen BER gezielt ausgebaut. Seit Inkrafttreten des Winterflugplan s verbindet die Lufthansa-Tochter Berlin mit Rom und Bologna zwei neue Reiseziele in Italien. Zudem wird ab dem 10. Dezember eine zweimal wöchentliche Verbindung in die irakische Hauptstadt eingerichtet. Ab dem 20. Dezember soll zudem eine tägliche Direktverbindung nach Dubai bestehen, wie das Unternehmen bestätigte.

Ausweitung des Streckennetzes in Italien und den Nahen Osten

Die Airline hat den Flugplan für den kommenden Winter adaptiert und die Anzahl der Destinationen erhöht. Die beiden neuen italienischen Ziele Rom und Bologna werden regelmäßig vom Flughafen Berlin-Brandenburg angesteuert. Damit reagiert Eurowings auf die gestiegene Nachfrage nach Süddeutschland und Mittelmeerzielen in der kalten Jahreszeit. Durch die Aufnahme dieser Routen positioniert sich der Carrier als wichtiger Anbieter für Urlauber und Geschäftsreisende.

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Neben den europäischen Zielen steht der Ausbau der Langstrecken-Konnektivität im Fokus. Die tägliche Direktverbindung nach Dubai wird ab dem 20. Dezember wieder etabliert. Zuvor findet bereits ab dem 10. Dezember ein zweimal wöchentlicher Flug in die irakische Hauptstadt statt. Diese Taktung ermöglicht es Passagieren, flexibel zwischen Berlin und dem Nahen Osten zu reisen. Die Airline nutzt diese Verbindungen, um ihr Netzwerk im Mittleren Osten zu festigen und neue Märkte zu erschließen.

Innovation im Kabinenlayout: Der Premium BIZ Seat

Neben dem Streckennetz hebt Eurowings ein neues Produkt hervor: den sogenannten Premium BIZ Seat. Dieses Sitzkonzept findet sich in den ersten beiden Reihen des Airbus A320neo. Insgesamt bietet das Layout acht Plätze in einem großzügigen 2x2-Schema. Ziel ist es, den Komfort für die Passagiere auf kurzen und mittleren Distanzen signifikant zu steigern. Die Airline wirbt damit, dass diese Reihen mehr Beinfreiheit durch breitere Sitze bieten.

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Zusätzliche Verbesserungen im Komfort ergeben sich aus der Ausstattung der Sitze. Die Rückenlehnen lassen sich weiter zurückstellen als bei Standardplätzen. Zudem verfügen die Sitze über verstellbare Beinablagen, die zusätzlichen Freiraum für die Beine schaffen. Der Premium BIZ Seat ist unter anderem auf allen Flügen nach Dubai verfügbar. Dadurch profitieren Reisende in das ferne Dubai von dem gesteigerten Komfort. Die Einführung dieses Produkts zielt darauf ab, die Attraktivität der Short-Mhaul-Strecken zu erhöhen.

Marktdynamik und Positionierung im Wettbewerb

Eurowings agiert in einem dynamischen Marktumfeld am Berliner Flughafen. Ryanair hat sich mit Beginn des Winterflugplans teilweise vom Flughafen Berlin-Brandenburg zurückgezogen. Die Basis der Airline mit sieben Flugzeugen und zugehörigen Crews wurde geschlossen. Dadurch entstanden Kapazitäten, die von anderen Anbietern aufgefangen werden.

Zwölf Strecken, unter anderem nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki, wurden bei Ryanair ganz eingestellt. Andere Routen wurden ausgedünnt, was zu Lücken im Angebot führte. Eurowings und Wizz Air springen teilweise in diese Lücken ein. Eurowings reagiert auf diese Veränderungen mit dem Ausbau seines Angebots. Durch die neuen Ziele und das neue Sitzkonzept positioniert sich die Airline als attraktive Alternative für Reisende am Standort BER.

Auswirkungen auf Passagiere und künftige Entwicklungen

Für die Passagiere bedeutet der Ausbau des Angebots mehr Auswahl und bessere Verbindungen. Die neuen Ziele in Italien und die wieder aufgenommenen Flüge nach Dubai erweitern das Reiseportfolio. Der Premium BIZ Seat bietet eine neue Option für Reisende, die mehr Komfort suchen. Die Airline erwartet, dass diese Maßnahmen die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Auslastung der Flüge stabilisieren.

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Die Integration der neuen Routen in den Winterflugplan erfolgt schrittweise. Die Flüge nach Rom und Bologna sind seit Inkrafttreten des Plans verfügbar. Die Flüge in die irakische Hauptstadt starten ab dem 10. Dezember. Die tägliche Verbindung nach Dubai folgt ab dem 20. Dezember. Eurowings wird die Entwicklung der Nachfrage genau beobachten und gegebenenfalls anpassen. Der Wettbewerb am Flughafen Berlin-Brandenburg bleibt intensiv, doch Eurowings festigt seine Position durch strategische Expansion.