Ein Eurowings-Airbus A321 musste nach Start von Düsseldorf wegen Vogelschlag umkehren. 152 Passagiere wurden durch einen Ersatzflug umgeleitet, der am Nachmittag nach Teneriffa flog.

Der geplante Flug von Eurowings mit dem Flugnummer EW9558 endete am Morgen überraschend, als das Flugzeug mit 152 Passagieren an Bord nach dem Start von Düsseldorf kurzzeitig den Kurs änderte. Die Maschine war auf dem Weg zur kanarischen Insel Teneriffa, als die Besatzung einen kritischen Vorfall verzeichnete. Grund für die sofortige Kehrtwende war ein Zusammenstoß mit Vögeln, der zu spürbaren Vibrationen führte.

Kritischer Vogelschlag zwingt zur Rückkehr

Eurowings und die Piloten des Airbus A321 reagierten auf die mechanischen Probleme, indem sie den Flugabbuch sofort abbrachen. Kurz nach dem Abheben in Düsseldorf bemerkten die Fluggäste und die Besatzung starke Vibrationen an einem der Triebwerke. Da diese Anzeichen auf einen Vogelschlag hindeuteten, handelten die Piloten vorsorglich und entschieden sich für eine sichere Rückkehr zum Startort.

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Die Entscheidung, die Reise nicht fortzusetzen, beruhte auf strikten Sicherheitsprotokollen. Ein Vogel, der in ein Triebwerk eindringt, kann zu erheblichen Beschädigungen der internen Bauteile führen. Solche Schäden können die Leistungsfähigkeit der Antriebe beeinträchtigen oder im schlimmsten Fall zum kompletten Ausfall eines Triebwerks führen. Besonders kritisch ist diese Situation, wenn das Flugzeug sich noch in niedriger Höhe befindet, wie es beim Start der Fall war.

Sichere Landung und technische Überprüfung

Der umgekehrte Flug dauerte nur wenige Minuten, bevor die Maschine um 8:20 Uhr wieder sicher auf dem Düsseldorfer Flughafen landete. Nach der Landung wurde das Flugzeug nicht sofort wieder freigegeben, sondern einer umfassenden technischen Kontrolle unterzogen. Ingenieure und Techniker müssen sicherstellen, dass alle Systeme, insbesondere die Triebwerke, einwandfrei funktionieren, bevor eine weitere Befliegung erlaubt wird.

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Die technische Überprüfung dient dazu, versteckte Schäden auszuschließen, die beim Aufprall der Vögel entstanden sein könnten. Auch wenn die Vibrationen nach der Landung nachließen, ist ein externer Blick auf die Struktur und den Antrieb unerlässlich. Erst wenn die Wartungsteams grünes Licht geben, darf das Flugzeug für neue Missionen freigegeben werden. Dieser Vorgang ist bei solchen Zwischenfällen Standard, um jegliches Risiko für kommende Passagiere auszuschließen.

Neuer Flugplan für betroffene Passagiere

Für die 152 Passagiere an Bord bedeutete der Vorfall vor allem eine lange Wartezeit am Flughafen. Eurowings reagierte auf die Verspätung, indem ein Ersatzflugzeug organisiert wurde. Diese Alternative sollte die betroffenen Reisenden schnellstmöglich an ihr Ziel bringen. Die Passagiere verließen zunächst das Flugzeug und wurden im Terminal betreut, während die Logistik für den neuen Transport abgewickelt wurde.

Der Ersatzflieger startete schließlich um 12:20 Uhr in Richtung Teneriffa . Damit verzögerte sich die Ankunft der Urlauber um mehrere Stunden im Vergleich zum ursprünglichen Zeitplan. Die Maschine soll laut dem neuen Zeitplan um 16:10 Uhr auf der Insel ankommen. Diese Verschiebung ist die direkte Konsequenz der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und der Organisation eines neuen Transports.

Häufigkeit und Gefahren von Vogelschlägen

Vogelschläge stellen eine bekannte Gefahr in der Luftfahrt dar, insbesondere in der Nähe von Flughäfen und zu Zeiten, in denen Vögel aktiv sind. Obwohl moderne Triebwerke darauf ausgelegt sind, solche Kollisionen zu überstehen, bleibt das Risiko bestehen. Die Behörden und Flughäfen setzen Maßnahmen ein, um Vogelbestände in der Nähe von Start- und Landebahnen zu minimieren.

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Doch nicht immer lassen sich die Tiere vollständig vertreiben. Wenn ein Vogel dennoch in die Saugstufe eines Triebwerks gerät, können die hohen Temperaturen und Drücke im Inneren zu katastrophalen Schäden führen. Daher ist die sofortige Rückkehr zur Landebahn, wie bei EW9558 geschehen, die einzig richtige Reaktion. Die Prävention ist wichtig, doch das Reagieren auf den Vorfall entscheidet letztlich über die Sicherheit aller an Bord.