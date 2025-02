Eurowings Holidays wird eigenständiger Reiseveranstalter

Lufthansa-Tochter Eurowings baut sein Geschäft mit Urlaubsreisen aus und lanciert den eigenständigen Reiseveranstalter Eurowings Holidays zum 1. April. Der neue Anbieter wird Flugreisen mit weiteren touristischen Leistungen wie Unterkünften, Transfers oder Mietwagen kombinieren.

Lufthansa -Gruppe, Urlaubsreisen mit Eurowings Holidays ausbauen. Eurowings Holidays wird zum 1. April ein eigenständiger Reiseveranstalter . Die neu gegründete Eurowings Holidays GmbH wird Flugreisen der Airline mit Angebot wie Unterkünften, Transfers oder Mietwagen kombinieren. 'Damit stärken wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns zu einer innovativen Kraft im wachsenden Touristik markt', sagte Eurowings -Chef Jens Bischof.

Ziel sei, die Marke unter die 'Top Ten' der deutschen Reiseveranstalter zu bringen. Für das neue Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten wurden zu einem ungenannten Preis Personal und touristische IT-Systeme der Binoli GmbH vom Touristikunternehmer Karlheinz Kögel in Baden-Baden übernommen, wie Eurowings mitteilt. Dessen HLX-Gruppe hatte bislang das Geschäft mit den Kombi-Reisen für Eurowings und weitere Kunden abgewickelt. Von den rund 100 Mitarbeitern zur Startphase kommen mehr als 50 von der HLX-Tochter Binoli. Nach der Übernahme will Eurowings den Anbieter individueller Bausteinreisen nun mit den eigenen Digitalexperten weiterentwickeln. Der größte deutsche Billigflieger will unter seinen rund 20 Millionen Fluggästen im Jahr das Geschäft mit flexiblen Reisepaketen ausdehnen. Weitere Mix-Angebote seien auch für die anderen Airlines des Konzerns denkbar. Die Ausweitung auf ein stärker datengetriebenes Geschäftsmodell und die Integration fortschrittlicher Technologien seien 'Schlüsselfaktoren für das zukünftige Wachstum', heißt es bei Eurowings. Daher soll der Reiseveranstalter eng mit der bestehenden Eurowings Digital GmbH, einer Tochter mit Expertise im Bereich E-Commerce, Data Science und Künstliche Intelligenz, an der Weiterentwicklung von Eurowings Holidays mitarbeiten. Momentan verlinkt die Muttergesellschaft Lufthansa Urlaubsangebote bereits an Eurowings Holidays. Zum Jahreswechsel war das Angebot Lufthansa Holidays, das ebenfalls über die HLX-Plattform lief, abgeschaltet worden. Das Geschäftsmodell ist bei anderen Airlines, insbesondere in Großbritannien mit dem Vorreiter Easyjet, bereits erfolgreich. Kögel, dem auch das Markforschungsunternehmen Media Control gehört, gilt als Pionier des dynamischen Veranstaltermodells, das individuellere Urlaubsangebote ermöglicht als die klassische Pauschalreise. Kögel hatte einst den Veranstalter L'tur gegründet und damit die Lastminute-Reise im deutschen Markt etabliert





