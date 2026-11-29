Eigentlich sollte die Reise für die Fluggäste nach Teneriffa gehen. Doch kurz nach dem Start in Düsseldorf muss ein Eurowings-Jet wieder umkehren. Was ist passiert?

28.08.2026, Wirtschaft v.l. Auf diesem Foto ist ein Airbus A319 der Eurowings mit dem Kennzeichen 9H-EXT zu sehen. Das Motiv kann symbolisch für Eurowings, die Lufthansa Group, Flugreisen, Tourismus, Urlaubsverkehr und europäischen Luftverkehr stehen.

Eigentlich sollte die Reise für die Fluggäste nach Teneriffa gehen. Doch kurz nach dem Start in Düsseldorf muss ein Eurowings-Jet wieder umkehren. Was ist passiert? Ein Eurowings-Jet mit 152 Passagieren an Bord ist kurz nach dem Start vom Düsseldorfer Flughafen nach einem Vogelschlag umgedreht.

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Die Besatzung habe Vibrationen an einem der Triebwerke festgestellt und sich aus Sicherheitsgründen vorsorglich für eine Rückkehr nach Düsseldorf entschieden, teilte ein Sprecher der Airline auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatte der «Westfälische Anzeiger» berichtet. Betroffen gewesen sei der Eurowings Flug EW9558 von Düsseldorf nach Teneriffa, bestätigte die Fluggesellschaft weiter. Das Flugzeug vom Typ Airbus A321 sei gegen 8.20 Uhr sicher in Düsseldorf gelandet und werde nun einer technischen Überprüfung unterzogen.