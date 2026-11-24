Eurowings fliegt ab Januar wieder direkt nach Syrien. Die neue Flugverbindung löst politische Debatten über Abschiebungen aus, trotz Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

Die Fluggesellschaft Eurowings plant ab Januar die Wiederaufnahme von regelmäßigen Linienflügen direkt nach Damaskus. Der erste Flug ist für den Montag im Januar angesetzt. Eurowings wird montags wöchentlich zwischen Deutschland und der syrischen Hauptstadt pendeln. Die Verbindung wird aus Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Stuttgart angeboten.

Luftverkehrsabkommen und technische Rahmenbedingungen

Diese Direktverbindung basiert auf einer jüngst geschlossenen Vereinbarung zwischen Deutschland und Syrien. Das Abkommen regelt die Flugrechte, Lizenzen sowie Sicherheits- und technische Standards für den bilateralen Luftverkehr. Mit dem Start dieser Route knüpft Eurowings an frühere Initiativen an. Ende Juli flog bereits eine A320-200 der Kölner Fluggesellschaft Leav von Düsseldorf nach Damaskus. Damals startete der erste Direktflug seit mehr als einem Jahrzehnt.

Also read Direktflüge zwischen Hamburg und Damaskus ab Januar

Politische Debatte über Abschiebungen nach Syrien

Die neue Flugroute löst sofort politische Diskussionen aus. Kritiker fragen, warum nicht mehr Menschen nach Syrien abgeschoben werden, wenn die Flugverbindungen wieder bestehen. Seit langem fordern verschiedene Gruppen, Straftäter und ausreisepflichtige Syrer in ihre Heimat zurückzuführen. Regelmäßige Direktflüge könnten diese Forderungen neuen Schub verleihen. Die Verfügbarkeit von Tickets erleichtert theoretisch die logistische Umsetzung von Abschiebungsmaßnahmen.

Neue Regierung führt politische Öffnung durch

Seit dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad Ende 2024 hat sich die politische Lage gewandelt. Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa versucht das Land wieder zu öffnen. Ziel ist eine Annäherung an den Westen. Diese strategische Wende unterstützt die Aufnahme direkter Flugverbindungen. Die syrische Regierung nutzt die neuen Reiseoptionen, um internationale Kontakte wiederherzustellen.

Advertisement

Sicherheitswarnung des Auswärtigen Amts

Trotz der Buchungsmöglichkeiten besteht ein deutlicher Widerspruch zur offiziellen Lage. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor Reisen nach Syrien. Es verweist auf militärische Angriffe, bewaffnete Kämpfe und Anschläge im Land. Reisende müssen mit erheblichen Risiken rechnen. Die Warnung bleibt unabhängig von den kommerziellen Flügen bestehen.

Zukünftige Perspektiven und Sicherheitsfaktoren

Die Frage, ob Abschiebungen in größerem Umfang möglich sind, hängt nicht allein von den Flugplänen ab. Entscheidend sind die Sicherheitslage vor Ort und die Voraussetzungen im Einzelfall. Die Bundesregierung muss die Risikobewertung für jeden einzelnen Fall prüfen. Die technischen Voraussetzungen für den Air Travel sind geschaffen. Die politische und sicherheitsrelevante Einordnung bleibt komplex.