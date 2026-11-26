Eurowings verbindet ab 2027 deutsche Städte mit Damaskus. Trotz Warnungen des Auswärtigen Amtes fördert die Airline Heimatbesuche mit Sonderhilfen.

Die Fluggesellschaft Eurowings kündigt ab Januar 2027 eine neue Direktflugverbindung von Deutschland nach Damaskus in Syrien an. Das Unternehmen, das zur Lufthansa -Gruppe gehört, plant den Betrieb von fünf Wochenflügen über einen Zeitraum von rund viereinhalb Stunden. Die neuen Routen starten von den deutschen Flughäfen Düsseldorf, Berlin, Stuttgart und Hamburg. Zielgruppe sind primär Angehörige der syrischen Diaspora, die ihre Verwandten besuchen oder in ihre Heimatregionen reisen möchten.

Flugplan und technische Details der Verbindung

Die operative Aufnahme des Flugbetriebs erfolgt gestaffelt im Januar 2027. Der erste Flug wird am 12. Januar vom Flughafen Düsseldorf starten, während die Strecken von Berlin und Stuttgart am darauf folgenden Tag, dem 13. Januar, in den Linienflugplan aufgenommen werden. Hamburg als vierter Startpunkt wird ebenfalls in den regulären Betrieb einbezogen. Die Airline hat im Rahmen einer öffentlichen Bekanntmachung betont, dass diese Erweiterung der Flugrouten auf einer steigenden Marktnachfrage basiert. Eurowings positioniert sich dabei gezielt im Segment der Familien- und Heimatbesuche und möchte seine Marktführerschaft in diesem Bereich durch den Ausbau der Infrastruktur weiter festigen.

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Gegensätzliche Positionen von Airline und Regierung

Während Eurowings die Flüge als sichere Infrastruktur für private Besuche bewirbt, bestehen erhebliche Widersprüche zu den offiziellen Empfehlungen deutscher Behörden. Das Auswärtige Amt warnt weiterhin ausdrücklich von Reisen nach Syrien ab. Diese staatliche Reisewarnung bleibt bestehen, obwohl die Fluggesellschaft das Angebot etabliert. Die Sicherheitslage im Zielland stellt einen zentralen Konfliktpunkt dar, der die Entscheidung von Reisenden erschwert. Die Airline argumentiert intern mit der wirtschaftlichen Logik der Nachfrage, die Bundesregierung verweist auf die andauernde Gefahr.

Die politische und sicherheitspolitische Lage in Damaskus rechtfertigt die Warnung der Bundesregierung nicht aus der Luft. Im Jahr 2026 gab es in der syrischen Hauptstadt Anschläge, bei denen Menschen getötet und weitere verletzt wurden. Diese historischen Sicherheitsvorfälle dienen als Beleg für die weiterhin bestehende Instabilität im Land. Eurowings konzentriert seine Werbung hingegen ausschließlich auf den menschlichen Aspekt des Wiedersehens. Es werden keinerlei Sicherheitsgarantien für die Dauer des Aufenthalts in Syrien übernommen, da dies außerhalb der Kompetenz einer zivilen Fluggesellschaft liegt.

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Unterstützung bei Rückkehr und administrative Hürden

Neben den Flugtickets ist im Zusammenhang mit der Thematik auch finanzielle Unterstützung für die Rückkehr geplant. Für Syrer, die eine freiwillige dauerhafte Rückkehr nach Syrien anstreben, sollen ab 2027 Hilfen in Höhe von bis zu 8000 Euro zur Verfügung stehen. Dieses finanzielle Instrument soll die Migration in beide Richtungen flankieren. Allerdings ist der rechtliche Status der Reisenden entscheidend. Für Deutsche mit syrischen Wurzeln gelten andere Vorschriften als für anerkannte Flüchtlinge.

Dieser Unterschied im Aufenthaltsstatus hat massive Auswirkungen auf die praktische Umsetzung. Zwischen November 2024 und Ende März 2025 wurden insgesamt 2157 Verfahren eingeleitet, in denen geprüft wurde, ob der Schutzstatus entzogen werden kann. Davon betrafen 734 Fälle Personen, die aufgrund des entzogenen Schutzes reisen dürfen. Die Verwaltung prüft also kontinuierlich die individuelle Rechtslage. Eine pauschale Genehmigung von Reisen steht nicht für alle Personen mit Migrationshintergrund zur Verfügung, sondern hängt stark von der jeweiligen behördlichen Entscheidung ab.

Zukünftige Entwicklung und rechtliche Implikationen

Die Einführung der Direktflüge markiert eine signifikante Veränderung im transnationalen Verkehrsnetz zwischen Deutschland und Syrien. Eurowings nutzt die Chance, eine Lücke im Markt zu schließen, die zuvor nur über Umwege oder unsichere Transportmittel bedient wurde. Die klare Kommunikation der Airline zielt darauf ab, Unsicherheiten bei der Zielgruppe abzubauen. Gleichzeitig bleibt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ein ständiger Begleiter, der jeder Buchung vorangestellt werden muss.

Die langfristigen Auswirkungen dieser Strategie werden sich zeigen, wenn die Flüge im Winter 2027 regulär operieren. Die Anzahl der Reisenden wird von mehreren Faktoren abhängen: der tatsächlichen Sicherheit in Damaskus, der Effizienz der Grenzkontrollen und der Attraktivität der finanziellen Hilfen für Rückkehrer. Für die Lufthansa-Tochter ist dies ein strategischer Schritt, um sich als Brücke zwischen der Diaspora und der Heimat zu positionieren, trotz der politischen Gegenwindlage.