Eva von Angern prüft Kandidatur gegen AfD-Kandidat Siegmund

Die Linken-Fraktionschefin Eva von Angern erwägt eine Gegenkandidatur zur Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt. Dies könnte die Mehrheitsverhältnisse im Landtag verändern.

Im Vorfeld der anstehenden Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt verschärft sich das politische Ringen um das höchste Landesamt. Die Linken-Fraktionschefin Eva von Angern hat bestätigt, dass ihre Fraktion ernsthaft prüft, eine eigene Kandidatin für das Amt aufzustellen. Damit stellt sich die Frage, ob die AfD-Politikerin Ulrich Siegmund bei der Wahl nicht unangefochten bleibt. Eine finale Entscheidung über diese Strategie soll am Dienstag während der regulären Fraktionssitzung getroffen werden.

Strategische Überlegungen der Linken

Eva von Angern begründet das Interesse an einer eigenen Kandidatur mit der politischen Ausrichtung der Alternative für Deutschland. Sie argumentiert, dass die AfD eine rückwärtsgewandte Politik verfolge und aktiv zur Spaltung des Landes beitrage. Im Gegensatz dazu betonte sie die Notwendigkeit eines stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalts. Von Angern selbst ist Juristin und setzt sich im Parlament bereits seit ihrer Wahl im September nach 2021 vehement für soziale Gerechtigkeit ein. Bei der letzten Landtagswahl erreichte die Linke den fünften Platz und verfügt nun über acht Sitze im Parlament.

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Komplexität der Mehrheitsfindung

Die mathematische Lage für eine erfolgreiche Wahl einer Gegenkandidatin ist komplex und hängt vom Verhalten anderer Parteien ab. Für den ersten und zweiten Wahlgang ist eine absolute Mehrheit erforderlich, was in dem 83 Sitze umfassenden Landtag exakt 42 Stimmen bedeutet. Ulrich Siegmund hat angekündigt, nur in einem einzigen Wahlgang anzutreten. Um eine alternative Kandidatin durchzubringen, müsste eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen, BSW und der Linken zustimmen. Nur wenn alle diese Fraktionen gemeinsam stimmen, hätte Eva von Angern realistische Chancen auf das Amt.

Ablehnungshaltungen der Oppositionsparteien

Neben den proklamierten Sympathien für eine Gegenkandidatin stehen klare Absagen seitens anderer Akteure. Die CDU-Fraktion hat beschlossen, bei der Wahl den Saal zu verlassen, anstatt für Siegmund oder eine andere Person zu stimmen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beabsichtigt ebenfalls, sich der Stimme zu enthalten. Diese Haltung erschwert die Bildung einer stabilen Mehrheit erheblich. Der geschäftsführende Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU bewirbt sich nicht erneut um den Landesvorsitz seiner Partei, was die interne Dynamik weiter beeinflusst.

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Prozedere bei Scheitern der Wahl

Sollte die Wahl eines Regierungschefs im ersten Wahlgang scheitern, tritt ein definierter gesetzlicher Ablauf in Kraft. Wenn auch im zweiten Wahlgang keine absolute Mehrheit erzielt wird, muss innerhalb von 14 Tagen darüber abgestimmt werden, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Wird dies nicht beschlossen, findet unverzüglich ein dritter Wahlgang statt. In diesem dritten Durchgang genügt dann die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, was die Hürde für den Sieger deutlich senkt.

Einfluss der CDU-Interna auf die Wahl

Die zukünftige Position der CDU wird maßgeblich von internen Entwicklungen abhängen. Ob die Fraktion ihren Plan beibehält, den Saal zu verlassen, hängt unter anderem von den Ergebnissen eines Landesparteitags am 5. Dezember ab. Zu diesem Termin soll ein neuer Landesvorsitzender gewählt werden. Nach der Wahl des Landtagspräsidenten Tobias Rausch von der AfD waren der CDU Abgeordnete zuvor kritisiert worden, weil mutmaßlich auch Stimmen aus den eigenen Reihen für Rausch abgegeben wurden. Um diesen Spekulationen vorzubeugen, hat sich die CDU-Fraktion zu diesem ungewöhnlichen Vorgehen entschieden.