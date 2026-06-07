Evakuierung des Towers am Flughafen München aufgrund von Brandgeruch

Am heutigen Abend wurde der Tower am Flughafen München aufgrund von Brandgeruch evakuiert. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob der Flugbetrieb vollständig oder nur teilweise eingestellt wurde. Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt, jedoch gibt es keine Hinweise auf einen Brand.

Am heutigen Abend wurde der Tower am Flughafen München aufgrund von Brandgeruch evakuiert, wie der Flughafen auf seiner Webseite mitteilte. Es gibt widersprüchliche Angaben darüber, ob der Flugbetrieb in München vollständig oder nur teilweise eingestellt wurde.

Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt, jedoch gibt es keine Hinweise auf einen Brand. Flammen seien nicht zu sehen. Ein Sprecher der Flughafenbetreibergesellschaft betonte, dass man noch nicht genau wisse, was der Grund für den Geruch sei. Der Online-Flugplan zeigte am Abend keine vollständige Einstellung des Betriebs an, jedoch waren einige Verspätungen und Umleitungen von Flügen zu sehen.

Einige Flüge konnten jedoch auch planmäßig starten. Die Lufthansa kündigte weiterhin Ankünfte für den Sonntagabend an. Der Flughafen München gehört im europäischen Vergleich zu den größten Flughäfen und liegt bei den Flugbewegungen auf Platz acht. Auf dem Flughafen befinden sich 150 Shops und 60 Restaurants





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