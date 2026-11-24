Fünf russische Flugzeuge fliegen nahe an eine südkoreanische Insel heran. Seoul schickt Kampfjets in die Luft – und hebt die Warnung nach drei Minuten wieder auf.

Fünf russische Flugzeuge fliegen nahe an eine südkoreanische Insel heran. Seoul schickt Kampfjets in die Luft – und hebt die Warnung nach drei Minuten wieder auf.

Die Warnung galt für Bewohner der Insel, die rund 120 Kilometer östlich der koreanischen Halbinsel liegt. Das südkoreanische Innenministerium forderte sie um 7.52 Uhr Ortszeit auf, Schutz in unterirdischen Räumen oder nahegelegenen Gebäuden zu suchen. Die Handy-Warnung lautete: „Evakuierung, Luftangriff.

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“ Drei Minuten später wurde der Alarm aufgehoben, nachdem die Flugzeuge das Gebiet verlassen hatten. Der südkoreanische Generalstab erklärte, die Flugzeuge seien der Grenze zum Luftraum über Ulleungdo gefährlich nahe gekommen.

„Wir lösten vorsorglich Alarm aus, um die Bevölkerung zu schützen, weil ein Eindringen unmittelbar bevorzustehen schien“, sagte Sprecher Jang Do-young. Südkoreanische F-15K-Kampfjets flogen den russischen Maschinen entgegen. Diese drehten in Richtung Japan ab und verließen die südkoreanische Luftraumüberwachungszone. Anschließend flogen sie nach Norden.

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Ihr Aufenthalt dort dauerte rund 20 Minuten.

„Man kann sich vorstellen, wie dringend die Lage war“, sagte ein Militärvertreter laut Yonhap. Ohne den Einsatz der südkoreanischen Jets hätte Russland nach Einschätzung des Militärs möglicherweise den Luftraum verletzt. Südkoreas Luftraumüberwachungszone reicht über den nationalen Luftraum hinaus. Sie soll dabei helfen, ausländische Flugzeuge zu identifizieren und versehentliche Zusammenstöße zu verhindern.

Ein Flug innerhalb der Zone bedeutet keine Verletzung des Hoheitsgebiets. Russland und China erkennen Südkoreas Zuständigkeit für das festgelegte Gebiet jedoch nicht an. Das Verteidigungsministerium kündigte an, den russischen Militärattaché in Seoul einzubestellen und formell Beschwerde einzulegen. Der Vorfall war der erste, bei dem Südkoreas Militär wegen eines möglichen Eindringens russischer Flugzeuge vorsorglich einen Luftalarm auslöste.

Russische Militärmaschinen waren bereits am 17. November in die Luftverteidigungszone geflogen. Ähnliche Vorfälle hatte es auch im August gegeben. Im Juni drangen fast zehn russische und chinesische Flugzeuge während offenbar gemeinsamer Luftübungen in die Zone über den östlichen und südlichen Gewässern Südkoreas ein.

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Seoul protestierte damals diplomatisch bei beiden Ländern. Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich im Juli 2019: Ein russisches Frühwarnflugzeug vom Typ A-50 verletzte nahe den Dokdo-Inseln zweimal den südkoreanischen Luftraum. Südkorea ließ daraufhin Kampfjets aufsteigen und gab Warnschüsse ab.