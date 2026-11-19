Rückblick auf den legendären Boxkampf zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson in Las Vegas am 28. Juni 1997. Analyse der Disqualifikation, der Ohrverletzung und der langfristigen Folgen.

Am 28. Juni 1997 ereignete sich im MGM Grand Hotel in Las Vegas der wahrscheinlich schockierendste Moment in der Geschichte des Profiboxens. Der damalige Schwergewichts-Weltmeister Evander Holyfield und sein Herausforderer Mike Tyson lieferten sich ein Duell, das von der gesamten Sportwelt beobachtet wurde und Live-Übertragungen in 97 Ländern ausstrahlte. Die Veranstaltung lockte 18 000 Zuschauer in die Arena und generierte 1,99 Millionen Zuschauer im amerikanischen Pay-TV. Die finanziellen Umsätze beliefen sich auf eine Gesamteinnahme von 160 Millionen Euro, was das immense mediale Interesse an dieser Begegnung unterstreicht.

Der Ablauf der Disqualifikation in Runde drei

Der Auslöser für den historischen Skandal trat in der dritten Runde des Kampfes ein, als Holyfield nach Punkten in Führung lag. Knapp 40 Sekunden vor dem Ende dieser Phase verkeilten sich die beiden Boxer im Infight ineinander. In diesem Moment biss Tyson in das rechte Ohr seines Kontrahenten und spuckte ein abgebeißenes Stück Ohr in Richtung Ringschürze. Holyfield reagierte vor Schmerz mit wilden Bewegungen, woraufhin Ringrichter Mills Lane den Kampf unterbrach.

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Ringarzt Flip Homansky prüfte die Verletzung und erlaubte Holyfield anschließend, den Kampf fortzusetzen. Lane disqualifizierte Tyson zunächst nicht sofort, sondern entzog ihm nur zwei Punkte. Tyson behauptete daraufhin, die Verletzung am Ohr sei die Folge eines unabsichtlichen Schlags gewesen. Auf die Reaktion des Ringrichters kommentierte Holyfield später, dass Lane dies als "Bullshit" bezeichnet habe. Als die Kontrahenten sieben Sekunden vor Schluss der Runde erneut aufeinandprallten, biss Tyson erneut, diesmal leicht in das linke Ohr.

Reaktionen der Akteure und medizinische Versorgung

Die erneute Tat wurde erst in der folgenden Rundenpause entdeckt, woraufhin Lane Tyson disqualifizierte. Tyson verlierte daraufhin die Nerven und versuchte, in die Ecke von Holyfield zu stürmen, wobei er fast Polizisten traf, die den Ring gestürmt hatten. Im Nachhinein gab Tyson an, dass er sich wegen wiederholter Kopfstöße Holyfields in der zweiten Runde provoziert fühlte, die von Lane als unabsichtlich eingestuft wurden. Tyson erklärte, er sei stinksauer gewesen und habe deshalb explodiert, was er heute bereue.

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Die medizinische Versorgung von Holyfield erfolgte im Valley-Krankenhaus am Ort des Geschehens in Las Vegas. Der Chirurg Dr. Julio Garcia zog Haut von hinter dem Ohr über das entstandene Loch und nähte die Wunde mit 15 Stichen. Die im Ring gefundenen Haut- und Knorpelstücke wurden als unbrauchbar für eine operative Wiederherstellung eingestuft, da Tyson durch seine scharfen Zähne ein glattes Stück abgebeißt hatte. Holyfield bemerkte später, dass die Verletzung nicht entstellt war und er nach der Heilung schnell zu seinen Tätigkeiten in den Casinos zurückkehrte.

Finanzielle und berufliche Konsequenzen für Tyson

Die Sportkommission von Nevada reagierte mit harten Strafen auf das Verhalten von Mike Tyson. Ihm wurde die Boxlizenz entzogen, eine Geldstrafe in Höhe von 2,7 Millionen Euro auferlegt und die Tragung der Verfahrenskosten befohlen. Dabei wurde ein gesetzliches Limit beachtet, das es den Behörden nicht erlaubte, mehr als zehn Prozent der Kampfbörse einzuziehen. Die Kampfbörse selbst belief sich auf 27 Millionen Euro, was die Höhe der Strafe mathematisch begründet.

Die psychologischen und sozialen Folgen für Evander Holyfield hielten bis weit nach dem Kampf an. Er berichtete, dass ihn Menschen bis heute besonders beäugen und ihr Blick zuerst auf sein Ohr gerichtet sei. Andere sprächen hinter seinem Rücken von ihm als dem "Boxer mit dem Ohr", da seine Ohrenspitze leicht spitzer sei als früher. Mike Tyson griff das Thema 2022 kommerziell auf, als er eine Cannabis-Süßigkeit in Form eines Ohres mit dem Namen "Tyson Bites" auf den Markt brachte, was die anhaltende kulturelle Prägung des Ereignisses verdeutlicht.