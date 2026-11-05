Evangeline Lilly zieht sich aus Hollywood zurück

Schauspielerin Evangeline Lilly kündigt ihren Rückzug vom Schauspiel an. Schwere Hirnschäden nach einem Sturz sind die Ursache. Details zur Genesung.

Die kanadische Schauspielerin Evangeline Lilly hat ihren vorzeitigen Rückzug aus der Öffentlichkeit und der Schauspielbranche bestätigt. Die 46-jährige Star-Actress, bekannt für ihre Rollen in den Kultserien und Superhelden-Filmen, teilt mit, dass ihre Karriere abrupt beendet werden muss. Grund hierfür sind die Folgen eines schweren Unfalls, bei dem sie sich eine schwere Gehirnschädigung zugezogen hat.

Schwerer Sturz und Hirnschäden als Ursache

Die dramatische Wende in Lillys Leben trat im Mai 2025 ein, als bekannt wurde, dass die Schauspielerin infolge eines Ohnmachtsanfalls einen schweren Sturz auf einen Felsen erlitten hatte. Der Unfall hatte für die damals noch aktive Kollegin weitreichende gesundheitliche Konsequenzen, von denen sie sich bis dato nur langsam erholen konnte. Die unmittelbaren Folgen des Aufpralls waren gravierend und führten zu langfristigen neurologischen Problemen, die ihre berufliche Tätigkeit am Set unmöglich machten.

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Erst zu Beginn des laufenden Jahres wandte sich Evangeline Lilly direkt an ihre Fans über Instagram, um die genauen Gründe für ihren plötzlichen Rückzug zu erklären. Sie teilte mit, dass die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen nun vorlägen und die Diagnose schwer wiege. Die Schauspielerin offenbarte, dass fast alle Bereiche ihres Gehirns nur noch eingeschränkt funktionieren und sie irreversible Hirnschäden aufgrund der traumatischen Hirnverletzung erlitten habe.

Zusätzlich wies Evangeline Lilly darauf hin, dass möglicherweise auch andere Faktoren zur Verschlechterung ihres Zustands beigetragen haben könnten. Aktuell sieht sich die Schauspielerin mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, gemeinsam mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten der genauen Ursache auf den Grund zu gehen. Sie bezeichnete die kommende Zeit als Vorbereitung auf harte Arbeit, um das Problem zu bekämpfen, und betonte, dass der Fokus nun strikt auf ihrer Gesundheit und der Genesung liegt.

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Ende einer Ära in Hollywood

Für die Filmindustrie bedeutet dies das vorläufige oder vielleicht endgültige Ende der Karriere der in Alberta geborenen Star-Aktrice. Ihr letzter Filmbeitrag war die Produktion Ant-Man and the Wasp: Quantumania, die bereits im Jahr 2023 veröffentlicht wurde. Seitdem war es ruhig um die Schauspielerin geworden, was viele Beobachter und Fans als Zeichen für eine mögliche Pause interpretierten. Die aktuellen Enthüllungen belegen jedoch, dass der Rückzug nicht nur planerischer, sondern zwingend medizinischer Natur ist.

Bereits im Jahr 2024 hatte Evangeline Lilly angekündigt, als Schauspielerin eine Pause einzulegen, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Damals begründete sie diese Entscheidung mit dem Wunsch, einen anderen Lebensweg zu beschreiten. Sie hatte erwähnt, dass sie schon Jahre zuvor am Set der Serie Lost davon geträumt hatte, in jungen Jahren das Schauspielgeschäft zu verlassen. Stattdessen dachte sie daran, sich als Autorin zu betätigen und andere kreative Wege zu gehen, die weniger körperlich und mental belastend sind.

Reaktionen und Zukunft der betroffenen Künstlerin

Seit der Bekanntgabe ihrer schweren Erkrankung überschütten zahlreiche Persönlichkeiten und Fans die Schauspielerin mit Beileidsbekundungen und Genesungswünschen. Die Reaktion der Community auf ihre offenen Worte zeigt die große Wertschätzung, die Evangeline Lilly sowohl für ihre Arbeit in Serien wie Lost als auch in Filmreihen wie Ant-Man genießt. Ihre Rolle als Hope Van Dyne alias The Wasp hat sie dabei zu einer ikonischen Figur im Marvel-Universum gemacht.

Nun könnte sich der temporäre Rückzug, den sie 2024 plante, zu einem dauerhaften Ende ihrer Schauspielkarriere entwickeln. Die Schwere der diagnostizierten Hirnschäden lässt den Schluss zu, dass eine Rückkehr an die Set oder vor die Kamera in absehbarer Zeit nicht realistisch ist. Evangelien Lilly konzentriert sich ausschließlich auf die medizinische Behandlung und die Bewältigung der langfristigen Folgen ihrer Verletzung, was ein trauriges, aber notwendiges Kapitel in ihrem Leben markiert.