Evangelische Kirchengemeinde Staaken investiert 15,4 Millionen Euro in neues Stadtteilzentrum

Die Evangelische Kirchengemeinde Staaken errichtet für 15,4 Millionen Euro ein neues Begegnungszentrum. Es ersetzt die 1966 erbaute und 2025 abgerissene Zuversichtskirche und vereint Kita, Zentrum und neue Kirche.

Die Evangelische Kirchengemeinde Staaken investiert mehr als 15,4 Millionen Euro in ein neues Begegnungszentrum im Ortsteil Staaken. Dieses Projekt ersetzt die 1966 erbaute und 2025 abgerissene Zuversichtskirche. Der Bau findet an einer viel befahrenen Straße statt und soll den Bedürfnissen der modernen Gemeinde gerecht werden.

Einheitlicher Ort für alle Generationen

Das neue Begegnungszentrum vereint mehrere Einrichtungen unter einem Dach. Es beherbergt eine Kita mit 90 Plätzen und ein Stadtteilzentrum. Damit entsteht ein gemeinsamer Ort für Kinder, Familien und Menschen verschiedener Generationen. Diese Zusammenführung stärkt den sozialen Zusammenhalt im Quartier. Die Evangelische Kirchengemeinde Staaken ist als Bauherrin des Vorhabens verantwortlich.

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Kooperation mit dem Gemeinwesenverein

Das Stadtteilzentrum wird vom Gemeinwesenverein Heerstraße Nord betrieben. Die Zusammenarbeit mit diesem Partner besteht seit rund 50 Jahren. Die Kirchengemeinde hebt diese lange historische Verbundenheit hervor. Diese langjährige Partnerschaft bildet das Fundament für die gemeinsame Nutzung der neuen Räumlichkeiten. Die Effizienz der Nutzung wird durch diese feste Kooperation gesichert.

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Neubau nach langem Gemeindeleben

Nach einem halben Jahrhundert Gemeindeleben waren die alte Kirche und das Gebäude dringend sanierungsbedürftig. Der Gemeindekirchenrat entschied sich daher für einen kompletten Neubau. Die Kirche wurde 2021 entwidmet. Am 18. Juli 2021 feierte die Gemeinde im Innenhof das Sommer- und Abschiedsfest. Dieser Termin markierte das offizielle Ende der alten Ära. Im September 2024 ging der Abriss der alten Zuversichtskirche voran.

Erhalt historischer Elemente im Neubau

Von der alten Kirche wurden bestimmte Elemente aufgehoben. Diese sollen im neuen Haus einen Platz finden. Dies gewährleistet die Bewahrung der lokalen Geschichte. Die Integration dieser historischen Bauteile ist Teil des Konzepts. So bleibt die Verbindung zur Vergangenheit erhalten. Die Kirchengemeinde stellt damit sicher, dass das neue Zentrum nicht nur funktional, sondern auch kulturell verwurzelt ist.