Evangelische Landeskirche Anhalt: Synode stimmt Fusionsverhandlungen zu

Die Evangelische Landeskirche Anhalt startet aufgrund schrumpfender Mitgliederzahlen Gespräche über einen Zusammenschluss. Parallel dazu wurde der Haushalt 2027 verabschiedet.

Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat einen historischen Schritt in Richtung struktureller Veränderung eingeleitet. In Dessau-Roßlau hat die Landessynode einem Antrag zugestimmt, Fusionsverhandlungen mit anderen Kirchenkörperschaften aufzunehmen. Dieser Beschluss markiert eine signifikante Wendung für die Institution, die sich selbst als kleinste Landeskirche Deutschlands bezeichnet.

Kraftakt wegen demografischer Entwicklung

Der Hauptgrund für die Öffnung für einen möglichen Zusammenschluss liegt in der drastisch gesunkenen Mitgliederzahl. Aktuell umfasst die Evangelische Landeskirche Anhalts rund 22.400 Mitglieder. Im Vergleich zum Jahr 2012, als die Mitgliederzahl noch bei rund 42.000 lag, hat sich die Basis der Kirche binnen weniger Jahre fast halbiert. Diese Entwicklung zwingt die Kirchenführung zu grundlegenden strategischen Anpassungen, um die Existenz und Handlungsfähigkeit der Kirche langfristig zu sichern.

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Strategischer Prozess Anhalt 2035

Die Entscheidung für die Fusionsgespräche ist fest in den strategischen Rahmen der Kirche eingebettet. Sie korrespondiert direkt mit dem Strategieprozess "Anhalt 2035", der die Zukunftsperspektiven der Landeskirche definieren soll. Die Kirchenleitung soll nun Gespräche über Kooperationen führen, um die besten Optionen für die Mitglieder und die Gemeindestrukturen zu identifizieren. Ziel ist es, die Kirche nachhaltig aufzustellen und den Anforderungen des 21. Jahrhunderts zu entsprechen.

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Haushaltsplan 2027 und Reformen

Neben der strukturellen Debatte stand der Haushalt 2027 am ersten Tag der zweitägigen Synode auf der Tagesordnung. Für die Landeskirche und ihre zahlreichen Einrichtungen sind Ausgaben und Einnahmen von rund 20,1 Millionen Euro vorgesehen. Mit dem Haushaltsgesetz werden die finanziellen Rahmenbedingungen für Kirchengemeinden, Schulen und andere kirchliche Einrichtungen festgelegt. Diese finanzielle Planung erfolgt vor dem Hintergrund bereits eingeleiteter Reformen.

Stellenabbau und Strukturwandel

Die Evangelische Landeskirche Anhalts hat bereits im vergangenen Jahr umfangreiche Reformen auf den Weg gebracht, die nun in die Umsetzung gehen. In den kommenden Jahren werden Stellen sowohl im Pfarr- als auch im Verwaltungsdienst reduziert. Zudem beschloss die Landessynode vor einem Jahr, künftig auf die Ebene der Kirchenkreise zu verzichten. Diese Maßnahmen sollen Effizienz steigern und Ressourcen bündeln, während die Landessynode gemeinsam mit dem Landeskirchenrat und der Kirchenleitung als eines der drei zentralen Entscheidungsgremien fungiert.