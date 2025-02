EVE Frontier: Kostenloser Test startet - Aber was ist das eigentlich?

Die Entwickler von EVE Online laden zum kostenlosen Test ihres neuen Survival-MMO EVE Frontier ein. Doch die fehlende Transparenz und das Schweigen der Entwickler zu Gameplay und Features sorgen für Skepsis bei den Spielern.

Die Macher von EVE Online lassen ihre Spieler zum kostenlosen Testen ihres neuen Survival-MMO, EVE Frontier, einladen. Das Spiel soll sich im Universum von EVE Online abspielen und von den Entwicklern von CCP Games als Hardcore-Weltraum-Survival-MMO betitelt werden. Doch trotz des kostenlosen Tests und des Teasers, der Fans zum Mitmachen einlädt, herrscht unter den Spielern Skepsis und Unklarheit darüber, was genau auf sie zukommt.

Die Entwickler haben bisher kein Gameplay veröffentlicht, das den Spielern die Funktionsweise des Spiels erläutert. Stattdessen müssen sich Tester einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterwerfen. Die fehlende Transparenz der Entwickler führt zu Argwohn und Kritik unter den Spielern. Viele fordern von den Entwicklern die Veröffentlichung von Gameplay-Sequenzen und einer klaren Beschreibung des Spiels, um das Interesse der Spieler zu wecken.EVE Frontier soll laut den Entwicklern Blockchain-Technologie nutzen. Wie diese Technologie konkret in das Spiel integriert wird, ist jedoch noch unklar. Das Spiel ist ab dem 24. Februar spielbar und die Anmeldung für den kostenlosen Test kann über die offizielle Webseite des Spiels erfolgen. EVE Online, das bekannte Sci-Fi-Hardcore-MMORPG, gilt als Vorlage für EVE Frontier. Auf einem einzigen Server spielen tausende von Spielern in einer sich ständig weiterentwickelnden Simulation eines gnadenlosen Universums.





