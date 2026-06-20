Evelyn Burdecki schwärmt von Arda Saatçi: Sie würde eine Ausnahme machen

Evelyn Burdecki ist auf der Suche nach der großen Liebe und hat ein Auge auf den Extremsportler Arda Saatçi geworfen. Trotz Altersunterschied und seiner sportlichen Besessenheit ist sie bereit, für ihn eine Ausnahme zu machen.

Evelyn Burdecki , die 37-jährige Reality-TV-Bekanntheit, ist seit geraumer Zeit auf der Suche nach dem richtigen Partner. Sie datet fleißig, doch die Männer, die sie trifft, entsprechen nicht ihren Vorstellungen.

In einem Interview sprach sie offen über ihre Sehnsucht nach einer festen Beziehung und ihren Wunsch, fünf Kinder zu bekommen. Dabei hat sie klare Vorstellungen: Ihr Traummann sollte zielstrebig und bodenständig sein. Und sie hat bereits einen konkreten Kandidaten im Kopf: den Extremsportler Arda Saatçi. Burdecki schwärmt von Saatçis Charakter und seiner sportlichen Leistung.

Der 28-jährige Läufer absolvierte im Mai einen 600 Kilometer langen Ultralauf durch das Death Valley in Kalifornien, der live im Internet gestreamt wurde. Obwohl er sein Ziel, die Strecke in 96 Stunden zu bewältigen, knapp verfehlte, ist Evelyn begeistert. Sie sagt: 'Ich mag Männer, die ihren Weg verfolgen.

' Sie selbst schaute den Stream und fand ihn faszinierend. Für Saatçi würde sie sogar eine Ausnahme machen, denn eigentlich sei er zu jung für ihr Beuteschema. Aber sein abenteuerlicher und wilder Geist reizt sie. Sie lacht und fügt hinzu: 'Ich zeige ihm die Frauenwelt, das ist gar kein Problem.

' Arda Saatçi hingegen ist bekannt dafür, dass sein Herz vor allem für den Sport schlägt. In der Vergangenheit gestand er, noch nie verliebt gewesen zu sein. Er habe sich einfach keine Zeit für Dates genommen, da er seine gesamte Energie in Training und persönliche Entwicklung investierte. Vor zwei Jahren verriet er, dass er kaum Freizeit habe.

Burdecki lässt sich davon nicht abschrecken. Sie findet ihn sympathisch und bodenständig, und betont, dass er ein Familienmensch sei, der seine Ziele verfolge. Das mache ihn so anziehend für sie. Das Dating-Leben der 37-Jährigen verläuft derzeit eher durchwachsen.

Sie gibt offen zu, mindestens einmal pro Woche auf Dates zu gehen, doch die Männer von heute hätten eine ganz andere Vorstellung von Beziehungen als früher. Sie möchten sich nicht binden und seien nicht zu 100 Prozent bereit für eine feste Partnerschaft. Hinzu kommt Burdeckis Bekanntheitsgrad, der viele Männer abschreckt. Sie stellte fest, dass Männer Angst vor dem öffentlichen Leben haben, das mit ihrer Karriere einhergeht.

Sie haben Sorge, auf roten Teppichen gesehen zu werden oder ständig unter Beobachtung zu stehen. Doch Evelyn macht klar, dass ihr Beruf untrennbar mit ihr verbunden ist und sie diesen für keinen Mann aufgeben würde. Insgesamt zeigt sich Evelyn Burdecki optimistisch, dass sie den richtigen Partner finden wird. Sie genießt das Leben, lässt sich von Süßigkeiten wie Schokolade verführen und könnte sich vorstellen, mit Arda Saatçi gemeinsam sportliche Aktivitäten zu unternehmen.

Ob aus dieser Schwärmerei mehr wird, bleibt abzuwarten, doch die Reality-TV-Bekanntheit ist bereit, für die Liebe neue Wege zu gehen





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