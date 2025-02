Evelyn Burdecki überrascht Mama mit Blumen am Valentinstag

TV-Persönlichkeit Evelyn Burdecki zeigte am Valentinstag ihre romantische Seite, indem sie ihrer Mutter mit einem Blumenstrauß überraschte. Obwohl sie noch auf den richtigen Partner für ein Liebesleben wartet, ließ sie es sich nicht nehmen, ihrer Mama eine Freude zu bereiten.

TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki hat am Valentinstag bewiesen, dass in ihr eine echte Romantikerin steckt. Mit einer zuckersüßen Überraschung anlässlich des Tags der Liebe konnte sie einem ganz besonderen Menschen in ihrem Leben eine echte Freude machen. Sie ist hübsch, erfolgreich und hat einen Sinn für Humor. Eigentlich die perfekten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Liebesleben.

Seit einigen Jahren will sich aber einfach kein geeigneter Partner für die einstige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki finden lassen. Denn die Reality-Darstellerin hat aus ihren bisherigen Dating- und Beziehungserfahrungen ihre Lehren gezogen. Zwar möchte sie nach wie vor eine Familie gründen, Bis dato ist ihr dieser noch nicht über den Weg gelaufen, was sie jedoch nicht davon abhält, einem besonderen Menschen in ihrem Leben einen herzerwärmenden Valentinstags-Gruß zukommen zu lassen. Aktuell steckt Evelyn Burdecki mitten in den Vorbereitungen für ihr „Schlag den Star“-Duell mit Sängerin Sarah Engels (15. Februar 2025, ab 20.15 bei ProSieben im TV und im Stream). Dabei ließ sie es sich allerdings nicht nehmen, neben ihrer kompetitiven Ader auch ihre romantische auszuleben. In einer Instagram-Story teilt sie Samstag glücklich einen Ausschnitt aus einem WhatsApp-Chat mit ihrer Mutter Teresa. Dort zu sehen sind zwei Fotos, welche ihre Mutter in den Chat geschickt hat, auf welchen ein liebevoll arrangierter Blumenstrauß zu sehen ist. „Besser spät als nie. Die Blumen sind endlich angekommen“, schreibt die ehemalige Bachelorkandidatin erfreut dazu. „Der Valentinstag ist fast vorbei, aber die Überraschung zählt. Hab dich lieb, Mama“, lautet die Valentinstagsbotschaft der 36-Jährigen. „Hab einen schönen Valentinstag“, ist außerdem noch auf einem Zettel zu lesen, der zu den Blumen dazu gelegt wurde. Mit Sarah Engels wird Burdecki wohl weniger liebevoll umgehen





