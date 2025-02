Evelyn Burdecki und Sarah Engels liefern sich ein spannendes TV-Duell mit wackeligen Momenten

TV-Star Evelyn Burdecki und Sängerin Sarah Engels traten in einem spannenden Duell gegeneinander an. Die Spiele forderten teilweise vollen Körpereinsatz, was bei Burdecki für einige Kommentare sorgte.

TV-Star Evelyn Burdecki (36) und Sängerin Sarah Engels (32) traten in einem spannenden Duell gegeneinander an. Die Spiele forderten teilweise vollen Körpereinsatz, was bei Burdecki für einige Kommentare sorgte. Beim „ Ballonhüpfen “ mussten sich die beiden Entertainerinnen in einer Reihe aufgebaute Ballons kaputthüpfen. Dazu mussten sie sich mit ihren Füßen in einen Beutel stellen und so auf die Luftballons springen, dass sie platzten.

Dies erwies sich als große Herausforderung, die vor allem Burdecki ins Schwitzen brachte. Sarah schaffte es sogar, ihren Beutel kaputtzumachen. Matthias Opdenhövel (54) grinste dabei: „Wir haben einen Sackunfall!“ Evelyn bemerkte daraufhin kurz darauf: „Das wackelt ja alles!“ Die Situation sorgte natürlich auch für lustige Momente, die für die TV-Welt festgehalten wurden, was bei dem TV-Sternchen für Kopfkino sorgte: „Schlimme Bilder!“.Die beiden Stars waren sich ihrer Situation bewusst. Burdecki bekräftigte gegenüber ihrer Kontrahentin: „Bei mir auch!“ Dass sich trotz kleinerer Oberweite einiges bewegte, schien die Sängerin besonders zu wundern. Sarah Engels kommentierte: „Ich weiß gar nicht, wie das wackeln kann. Ich habe oben eigentlich gar nichts und wackel trotzdem!“ Nach kurzer Zeit mussten beide dringend auf die Toilette und hofften auf eine Werbepause. Opdenhövel erlöste die beiden: „Ich habe eine gute Nachricht. Ihr könnt Pipi machen gehen. Wir machen eine kurze Pause.“Beim Klassiker „Blamieren oder Kassieren“ durfte Moderator Daniel „Boschi“ Boschmann (44) Opdenhövel ablösen, der die beiden TV-Damen ordentlich in die Mangel nahm. Vergleichsweise früh gab es dann den ersten „Matchball“ für Sarah Engels. Beim „Umdrehen“ mussten Stäbe und Würfel umgedreht werden. Kommentator Ron Ringguth (59) sah Burdeckis Chancen bereits schwinden: „Evelyn muss jetzt Gas geben. Die muss ins Risiko gehen!“ Die ächzte unterdessen, als sie Sarah sah: „Du bist so schnell!“ Doch auch Sarah fand das Spiel nicht leicht. Engels: „Ich bin richtig am Zittern!“ Am Ende durfte sie glücklich den Koffer mit 100.000 Euro in Empfang nehmen. Opdenhövel lobte am Ende jedoch beide Stars: „Ihr wart beide toll. Das war wirklich eng.





