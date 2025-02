Evelyn Burdecki Verwechselt Ostsee und Nordsee in „Schlag den Star“

Evelyn Burdecki erlitt in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ eine bittere Niederlage gegen Sarah Engels. Bei dem Quizformat „Blamieren oder Kassieren“ verwechselte sie die Ostsee und die Nordsee, wodurch das Publikum in Erschütterung geriet. Trotz des Patzers zeigte sich Burdecki versöhnlich und kündigte an, sich am Montag zum „Grundkurs Handstand“ anzumelden. Sarah Engels gewann das Damen-Duell mit dem schnellsten Sieg in der „Schlag den Star“-Geschichte.

Evelyn Burdecki erlebte ein Desaster im Damen-Duell gegen Sarah Engels in der ProSieben-Show „Schlag den Star“. Bei dem Quiz format „Blamieren oder Kassieren“ mit Moderator Daniel Boschmann verwechselte Burdecki überraschenderweise die Ostsee und die Nordsee . Obwohl sie sich zuvor optimistisch zeigte, unterlief ihr bei der Frage „An welches Meer grenzt Niedersachsen?“ ein unangenehmer Patzer. Das Publikum reagierte mit Erschütterung auf diese Bildungslücke.

Burdecki erklärte auf Anfrage bei BILD: „Ich habe vor lauter Blamieren und Kassieren vor Schreck Schleswig-Holstein vor meinem inneren Auge verdrängt, und schwupp, lag für mich Niedersachsen an der Ostsee.“ Sie kündigte an, sich am Montag zum „Grundkurs Handstand“ anzumelden, da sie sich durch das Gelöbnis „die Welt steht zwar gern mal Kopf, aber so unelegant wie gestern noch nie“ geärgert fühlte.Trotz des Patzers zeigte sich Burdecki versöhnlich: „Ich bin die Siegerin der Herzen, zumindest bei den Produktionsmitarbeitern! Die konnten bei ‚Schlag den Star‘ dank mir endlich mal ein bisschen früher Feierabend machen.“ Sarah Engels gewann das Damen-Duell mit 3 Stunden und 41 Minuten, was den schnellsten Sieg in der „Schlag den Star“-Geschichte darstellt. Moderator Matthias Opdenhövel lobte beide TV-Stars, doch Engels setzte sich letztendlich durch und sicherte sich den Koffer mit 100.000 Euro.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schlag Den Star Sarah Engels Evelyn Burdecki Quiz Ostsee Nordsee Blamieren Oder Kassieren

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Evelyn Burdecki stichelt vor 'Schlag den Star' gegen SarahEvelyn Burdecki und Sarah Engels duellieren sich am Samstag bei 'Schlag den Star'. Für beide TV-Sternchen steht dabei einiges auf dem Spiel.

Weiterlesen »

Sarah Engels vs. Evelyn Burdecki: Damen-Duell bei „Schlag den Star“Das heißeste TV-Duell des Jahres: Sarah Engels (32) gegen Evelyn Burdecki (36) bei „Schlag den Star“. BILD verrieten die beiden jetzt schon ihre Kampfstrategien!

Weiterlesen »

'Schlag den Star': Zweite Chance für Sarah Engels und Evelyn BurdeckiSarah Engels und Evelyn Burdecki bekommen bei 'Schlag den Star' nach verlorenen Duellen eine zweite Chance.

Weiterlesen »

„Schlag den Star“-Duell von Sarah Engels und Evelyn Burdecki wird zur LachnummerSarah Engels duellierte sich bei „Schlag den Star“ mit Evelyn Burdecki. Dabei ist die Sängerin erstaunt über ihren eigenen Körper. Das Publikum amüsierte sich köstlich.

Weiterlesen »

'Schlag den Star': Duell von Sarah Engels und Evelyn Burdecki wird zur LachnummerEs war ein sehr körperbetontes Duell zwischen Sarah Engels und Evelyn Burdecki bei 'Schlag den Star'. Immerhin konnten die Sängerin und der TV-Star am Ende drüber lachen.

Weiterlesen »

'Schlag den Star': Sarah Engels bezwingt Evelyn Burdecki im TV-DuellSängerin Sarah Engels gewinnt bei 'Schlag den Star' gegen Evelyn Burdecki und sahnt 100.000 Euro ab.

Weiterlesen »