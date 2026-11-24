Die UBS kappt das Kursziel für Aixtron von 50 auf 24 EUR und sieht ab 2028 eine deutliche Wachstumsverlangsamung im Lasergeschäft: Die Aktie bricht im MDax um 16,3 % ein.

Die UBS erwartet nach einem Spitzenjahr 2027 eine deutliche Wachstumsverlangsamung im Lasergeschäft von Aixtron: Ihr Verkaufsvotum belastet die Aktie, die im MDax zu den schwächsten Werten zählt.

Den DAX belasten Industriestreiks und die Unsicherheit um Nvidia und die US-Chipwerte stärker, als ihn das gestiegene Ifo-Geschäftsklima stützt. Der Leitindex schloss 1,26 % tiefer bei 25.017,81 Punkten.gab im Tagesverlauf deutlich nach. Das auf 90,6 Punkte gestiegene Ifo-Geschäftsklima liefert Rückenwind. Dem stehen die Kritik der EU am deutschen Haushalt, Streiks bei Airbus und in der Metall- und Elektroindustrie sowie die Unsicherheit um Nvidia und die US-Chipwerte gegenüber.

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Bei Volkswagen hat zudem die Tarifrunde für rund 120.000 Beschäftigte in Deutschland begonnen: Die IG Metall fordert fünf Prozent mehr Geld, während Volkswagen weitreichende Sparmaßnahmen anstrebt; die Friedenspflicht endet am 31. Dezember, ab Januar sind Warnstreiks möglich. Aurubis undfällt um 2,40 % auf 59.740,44 USD. Die Mining-Hash-Rate sinkt erstmals seit dem chinesischen Mining-Verbot von 2021 im Jahresvergleich, weil Miner angesichts gesunkener Preise Maschinen abschalten.stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten mit einem Plus von 0,89 % auf 90,49 USD.

Die Commerzbank hält die Lage trotz Gesprächen über ein Ende des Iran-US-Konflikts für fragil: Angriffe dauern an, die Positionen liegen weit auseinander.um 15,1 % abstürzen. Der Kupferkonzern erwartet für 2026/27 nur noch ein operatives Vorsteuerergebnis von 430 bis 530 Mio. EUR statt der von Analysten erwarteten rund 575 Mio. EUR.

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Probleme verzögern den Hochlauf des neuen US-Werks in Richmond bis in die zweite Jahreshälfte 2028. : Die UBS stuft den Halbleiterausrüster von Neutral auf Sell ab und senkt das Kursziel von 50 auf 24 EUR. Nach einem Spitzenjahr 2027 erwartet sie ab 2028 eine deutliche Wachstumsverlangsamung im Lasergeschäft.

Mit einem Minus von 16,3 % zählt die Aktie im MDax zu den schwächsten Tageswerten.sichert sich für den geplanten Kauf des US-Biotechunternehmens Insmed einen Überbrückungskredit von JPMorgan und BNP Paribas über 35 Mrd. USD. Der aktivistische Investor Primestone, der 1,5 % anhat ihr Rückkaufprogramm über 1,2 Mrd. EUR vorzeitig abgeschlossen und rund 30,7 Mio.

Aktien zu durchschnittlich 39,12 EUR erworben. Den angepeilten Rekordgewinn von mindestens 3,4 Mrd. EUR will der Vorstand vollständig über Rückkäufe und Dividenden ausschütten.die Umsatzschätzungen verfehlen. Dollar Tree verdient bereinigt 1,16 USD je Aktie statt erwarteter 0,91 USD, wächst auf vergleichbarer Fläche um 4,6 % und erhöht die Jahresprognose;übertrifft mit 11 % Umsatzwachstum auf 1,44 Mrd.

USD und 62 % Gewinnanstieg je Aktie auf 3,82 USD ebenfalls die Erwartungen und erhöht die Jahresgewinnprognose je Aktie auf 13,70 bis 13,90 USD.übertrifft im vierten Quartal mit 1,43 USD je Aktie die Erwartungen und erhöht die Umsatzwachstumsprognose für 2027 deutlich auf 27 bis 35 %. Wegen erwarteten Margendrucks im laufenden Geschäftsjahr war die Aktie vorbörslich dennoch um rund 12 % gefallen.steigert den Umsatz um 42 % auf 4,37 Mrd.

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USD und den bereinigten Gewinn je Aktie um 80 % auf 4,06 USD, beides über Konsens. Das Gewinnziel für das laufende Quartal liegt mit 3,82 USD je Aktie unter dem Rekordniveau und knapp unter den Schätzungen; die operative Marge soll von 52,3 % auf rund 50,5 % sinken. Die Aktie hatte außerbörslich rund 5 % nachgegeben.stehen politische und Governance-Risiken im Fokus.

Jensen Huang ist rund zehn Tage nach seinem Rücktritt überraschend an die Konzernspitze zurückgekehrt, nachdem US-Präsident Trump persönlich interveniert hatte. Die Aktie war daraufhin um 31 % gesprungen, steht inzwischen aber unter Druck; Abgeordnete kritisieren die Wiedereinsetzung.verliert im Tagesverlauf 13,2 % auf 76 USD und unterschreitet den Ausgabepreis von 83 USD. Seit dem Börsendebüt mit einem ersten Kurs 34 % über dem Ausgabepreis beträgt der Börsenwertverlust mehr als 213 Mrd. USD.

Nvidia-CEO Jensen Huangs Rückkehr beruhigt die Sorgen um die HBM-Partnerschaften von Samsung und SK Hynix: Der Nikkei springt 3,91 %, der Taiwan-Index fast 9 %. Jensen Huangs überraschende Rückkehr an die Nvidia-Spitze lässt den Börsenwert binnen Minuten um rund 1 Bio. USD steigen und treibt DAX und Nasdaq 100 kräftig an. Eröffne Dein Depot bei Smartbroker+ und sichere Dir folgende Benefits: 90 Tage Freetrades, 30 EUR Aktientanteil von Anthropic, und 3 Monate stock3 Ultimate gratis.