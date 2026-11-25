SK Hynix bricht in Asien um 11 Prozent ein, schwache Banken und ein mageres deutsches BIP-Wachstum von 0,1 Prozent drücken zusätzlich auf die Stimmung.

Verkäufe von KI- und Halbleiterwerten greifen von der Wall Street auf Europa über und ziehen den DAX nach unten. Zusätzlich belastet von schwachen Banken und enttäuschenden deutschen Wachstumszahlen, schloss der Leitindex 1,26 % tiefer bei 24.702,13 Punkten.

Halt geben starke US-Konjunkturdaten sowie Autowerte, die von neuen EU-Einfuhrbeschränkungen für Hybridautos profitieren.schloss bei 24.702,13 Punkten und damit 1,26 % im Minus. Den Ton geben die weltweiten Technologieverkäufe an, die in Asien den Speicherchip-Hersteller SK Hynix um 11 % abstürzen lassen und auch hierzulande Technologiewerte erfassen. Hinzu kommen schwache europäische Banken und ein deutsches BIP-Wachstum von lediglich 0,1 % im dritten Quartal, das die Erwartungen verfehlt.

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Halt geben starke US-Konjunkturdaten mit einem annualisierten Wachstum von 4,3 % und kräftigen Neubauverkäufen sowie die Autowerte. : Mit 25.532,64 Punkten liegt er 2,60 % unter dem Vortagesschluss von 26.214,17 Punkten. Im Mittelpunkt der Verkäufe stehen KI- und Chipwerte. Die starken US-Daten haben allerdings eine Kehrseite: Bei einer PCE-Inflationsrate von 3,8 % rechnet der Markt fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember.

Das trifft vor allem, das um 2,39 % auf 3.476,8 USD fällt und damit so tief notiert wie zuletzt im September 2025. Der Euro war im Tagesverlauf zeitweise bis auf 1,0948 USD zurückgefallen. Zuletzt stehterholt sich von einem zeitweisen Rutsch unter 90 USD und steigt um 1,71 % auf 92,84 USD. Für die kommenden Wochen wird zugleich ein Angebotsüberschuss erwartet.gibt um 0,65 % auf 59.354,68 USD nach.

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Die Bitcoin-Spot-ETFs verzeichnen im November Nettoabflüsse von 4,94 Mrd. USD und damit so viel wie noch nie. Allein bei BlackRocks IBIT sind seit Monatsbeginn 3,81 Mrd. USD abgeflossen, während der Bitcoin-Preis im selben Zeitraum um 25 % gefallen ist.

Die Autobranche legt gegen den schwachen Gesamtmarkt zu. Rückenwind liefert die Handelspolitik: Die EU beschränkt ab dem 1. Dezember die Einfuhr bestimmter Hybridautos und schützt damit europäische Hersteller vor ausländischer Konkurrenz. Das treibt die gesamte Branche an.

Die Vorzugsaktien vonnotieren im Minus und spiegeln damit den Druck von den Technologiebörsen in den USA und Asien wider. Die Banken belastet ein eigener Faktor: Die EZB könnte höhere Mindestreserveanforderungen verlangen, was den gesamten europäischen Bankensektor schwächt.heraus: Der Landmaschinenhersteller übertrifft beim Umsatz die Erwartungen, verfehlt beim Gewinn je Aktie aber den Konsens und stellt für 2027 einen Nettogewinn deutlich unter den Schätzungen in Aussicht.rutscht zeitweise in den Bärenmarktbereich, der Philadelphia-Halbleiterindex bricht ein.

Hohe Bewertungen beschäftigen auch die Notenbank: In ihrem Finanzstabilitätsbericht warnt die Fed vor hohen, teils von KI-Euphorie getriebenen Aktienbewertungen und vor scharfen Kursrückgängen, falls die KI-Gewinne enttäuschen. In einer Fed-Umfrage nennen inzwischen 87 % der Marktteilnehmer KI als größtes Finanzstabilitätsrisiko, nach 50 % im Frühjahr.. Trotz angehobener Jahresprognose und eines zusätzlichen Aktienrückkaufs über 25 Mrd. USD war die Aktie vorbörslich um 7,2 % zurückgefallen.

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Laut einem Marktbeobachter belasten die hohen Kosten des KI-Infrastrukturausbaus die Stimmung. Unter Druck steht auchmit einem Minus von 4,4 %. Abseits des Kursgeschehens legt der Chipkonzern einen Rechtsstreit mit einem Vergleich über 290 Mio. USD bei.

Zudem sehen US-Geheimdienstvertreter keine Belege für einen chinesischen Spionageauftrag im Fall um Jensen Huangs Ehefrau Alice Huang.. Der Chipentwickler stellt für das laufende Quartal nur 70 bis 75 Mio. USD Umsatz in Aussicht, erwartet werden 112 Mio. USD.

Steigende DRAM-Preise und knappe Speicherchips zwingen die Kunden, Aufträge zu verschieben. Beierhöhen sowohl BofA als auch Goldman Sachs das Kursziel, halten aber an ihren negativen Einstufungen fest: Underperform beziehungsweise Sell. Samsung Display zahlt 210 Mio. EUR für 9,1 % an AMS Osram und treibt die Aktie zeitweise um bis zu 27 % nach oben – gemeinsames Ziel ist MicroLED-Technologie.

Jensen Huangs überraschende Rückkehr an die Nvidia-Spitze lässt den Börsenwert binnen Minuten um rund 1 Bio. USD steigen und treibt DAX und Nasdaq 100 kräftig an. Gold, Silber, Platin und Palladium im Fokus: Harald Weygand prüft die Charts, Nikolaus Barth stellt mögliche Anlagelösungen vor. Erfahre mehr im kostenlosen Webinar am 1. Dezember um 18 Uhr.