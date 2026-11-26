Evening-Flash: UniCredit greift nach Kontrolle – Commerzbank unter Druck
UniCredit beantragt eine außerordentliche Hauptversammlung und greift nach der Kontrolle bei der Commerzbank: Der DAX legt trotzdem 2,08 % zu.
UniCredit beantragt eine außerordentliche Hauptversammlung der Commerzbank, um den Aufsichtsrat weitgehend neu zu besetzen und die Kontrolle zu übernehmen: Die Aktie der Frankfurter Bank gerät unter Druck.
Getragen von der Erholung der Rohstoff- und Stahlwerte schloss der DAX 2,08 % höher bei 25.215,52 Punkten. Die Wall Street bleibt wegen Thanksgiving geschlossen.schloss am Donnerstag 2,08 % höher bei 25.215,52 Punkten. Rückenwind kam von den Rohstoff- und Stahlwerten, die sich nach den vorangegangenen Verlusten erholten. Unter den Schwergewichten standen zudem Commerzbank und SAP mit eigenen Nachrichten im Blickpunkt.mit 94,12 USD je Barrel um 0,55 % fester.
Die OPEC+ könnte ihre Förderquoten bis mindestens Januar beziehungsweise bis ins erste Quartal 2027 unverändert lassen. Hinzu kommen geopolitische Risikoaufschläge infolge der Huthi-Angriffe auf eine saudische Raffinerie und unbestätigter Berichte über Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus.steht mit 60.471,47 USD um 0,15 % im Plus und macht damit einen Teil der Vortagsverluste wett. JPMorgan wertet das Rekordtief beim mNAV-Multiple von Strategy als Kapitulationssignal, während aus den US-Bitcoin-Spot-ETFs, darunter BlackRocks IBIT, weiter Geld abfließt.
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