Event-Highlights in OWL: CSD, Tennis, Trödel, Party und Comedy am Wochenende

Am Wochenende locken in Ostwestfalen-Lippe zahlreiche Events: Christopher Street Day in Bielefeld, Terra Wortmann Open in Halle, Trödelmarkt mit Tattoo-Aktion in Bielefeld, Mallorca-Party in Rheda-Wiedenbrück, Comedyflash in Herford und Benefizfestival Exter rockt! in Vlotho.

Das Wochenende in Ostwestfalen-Lippe (OWL) bietet wieder eine bunte Mischung aus Kultur, Musik, Sport und Gemeinschaftsveranstaltungen. Ob queeres Straßenfest, Tennis-Action, Trödelmarkt , Mallorca-Party oder Comedy - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Hier finden Sie eine ausführliche Übersicht der Highlights, die Sie nicht verpassen sollten. Den Auftakt macht der Christopher Street Day (CSD) in Bielefeld am Samstag, der unter dem Motto Sichtbar bleiben! Haltung zeigen! Vielfalt genießen! steht.

Die queere Community feiert mit einem Demonstrationszug durch die Innen- und Altstadt, der um 14.30 Uhr am Rathaus startet. Anschließend lockt ein großes Straßenfest auf dem Rathausplatz mit Musik, kreativen Inspirationen und Begegnungsmöglichkeiten. Abends steigt der offizielle BIEpride-Sommerball im Forum an der Meller Straße, organisiert von der Bielefelder Aids-Hilfe. Der Ball beginnt um 22 Uhr und verspricht eine ausgelassene Nacht.

Zeitgleich verwandelt sich der Co-Working Space Heins arbeitet im H1 Tower am Samstag in ein Trödelparadies für Schnäppchenjäger. Das Besondere: Im 17. Stockwerk können Besucherinnen und Besucher sich live tätowieren lassen. Unter der Organisation des Bielefelder Tattoo-Studios Seines Zeichens stechen ausgewählte Tattoo-Artist Wunschmotive oder spontane Ideen - die sogenannten Wanna Dos.

Die Preise starten bei rund 80 Euro. Für musikalische Untermalung sorgen DJs, während das Team von Heins speist mit Fingerfood, warmen Gerichten und kühlen Getränken versorgt. Der Eintritt ist frei. Sportfans kommen bei den Terra Wortmann Open 2026 in Halle auf ihre Kosten.

Vom 13. bis 21. Juni treten in der Heristo-Arena internationale Tennisgrößen wie Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Taylor Fritz und Daniil Medvedev an. Doch nicht nur auf dem Platz ist etwas los: Auf der Radio-Antenne-Bühne sorgt am Quali-Samstag, 13. Juni, der deutsche Singer-Songwriter Joris für Stimmung.

Weitere musikalische Acts sind Madeline Juno (17. Juni) und die Graffiti Party Band (19. Juni). Das Event kombiniert Spitzensport mit Livemusik.

Einen Kontrast dazu bietet die MalleParty - Die große Mallorca Party im Jahnstadion des SC Wiedenbrück. Am Samstag verwandelt sich das Stadion in eine Open-Air-Partymeile mit Mallorca-Feeling. Mehrere Künstler und DJs sorgen für ausgelassene Stimmung. Der Eintritt ist möglich, Details zu Tickets sind auf der Website des Veranstalters zu finden.

Wer es lieber lustig mag, sollte den Comedyflash im Herforder Kulturwerk besuchen. Live-Stand-up-Comedy mit einem Mix aus erfahrenen Profi-Comedians und Newcomern der deutschen Comedyszene verspricht einen unterhaltsamen Abend. Der Veranstalter hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ein weiteres Highlight ist das Benefiz-Open-Air-Festival Exter rockt! in Vlotho, das am Wochenende seine zehnte Auflage feiert.

Organisiert vom Verein Heinzelmännchen Vlotho, fließt der Erlös an einen lokalen Verein. Am Nachmittag sorgt die Band krAWAllo für ein aufregendes Bühnenprogramm für Kinder, ergänzt durch einen großen Kinderpark mit Hüpfburg und Kinderschminke. Das Festival bietet Musik für die ganze Familie und unterstützt gleichzeitig einen guten Zweck. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen gibt es noch viele weitere Events in der Region, die auf den einschlägigen Portalen zu finden sind. Planen Sie Ihr Wochenende in OWL - es lohnt sich





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