Everton besiegt Newcastle mit 1:0 in der Premier League

Thierno Barry erzielt das Siegestor gegen Lukas Hornicek. Everton stoppt Abwärtstrend, Newcastle verpasst Chancenausgleich.

Im Rahmen der Premier League setzte sich Everton mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Newcastle United durch. Das Duell fand vier Tage nach dem Achtelfinal-Aus im League Cup statt und bestätigte die Dominanz der Toffees in dieser direkten Begegnung. Die Gäste aus Liverpool gewannen erneut, was auf eine klare taktische Überlegenheit oder entscheidende Individualfehler der Gegner hindeutet.

Taktische Analyse und Schlüsselmomente

Beide Teams gingen mit großer Vorsicht an den Start, was die offensiven Aktionen stark einschränkte. Erst nach sechzehn Minuten erzielte Joelinton den ersten Schuss auf das Tor. Merlin Röhl verpasste in der einundzwanzigsten Minute knapp eine Führungsmöglichkeit für Everton. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vergab Jack Armstrong eine klare Chance, als ihm ein Rückpass von Harvey Dewsbury-Hall über den Fuß rutschte.

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Der entscheidende Moment folgte in der neunten Minute der zweiten Halbzeit. Thierno Barry erzielte das 1:0, nachdem ein harmloser Schuss von James Garner durch die Defensive von Newcastle glitt. Der tschechische Torwart Lukas Hornicek ließ den Ball unterm Oberkörper durchrutschen. Direkt vor dem Treffer hatte Fabian Schär Barry mit dem Ellenbogen ins Gesicht getroffen, was jedoch nicht geahndet wurde.

Spielerleistungen und Kontroversen

Matthias Jaissle vertraute in der Innenverteidigung auf Dan Burn und Fabian Schär. Es ist bereits das dritte Spiel in Folge, in dem Ex-Schalker Alexander Isak nicht in der Startelf steht. Im Gegensatz dazu hat Merlin Röhl bei Everton seinen Stammplatz fest etabliert. Die defensive Ausrichtung führte zu wenig Strafraumszenen und kaum Risiko bei beiden Mannschaften.

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In der siebzigsten Minute musste der eingewechselte Anthony Gordon mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Dieser Vorfall erhöhte den Druck auf Newcastle weiter. Die Passivität der Schwarz-Weißen wurde von Everton strategisch bestraft, da man keine klaren Chancen erspielen konnte, bis weit in die Schlussphase des Spiels.

Folgen für die Tabelle und Titelchancen

Mit diesem Sieg könnte Newcastle theoretisch bis auf zwei Punkte an einen Champions-League-Platz herankommen. In der Praxis gelang dies jedoch nicht, da zu wenige Torchancen herausgeholt wurden. Für Matthias Jaissle bleibt die einzige realistische Titelchance nun der FA Cup, da das Team im League Cup bereits ausgeschieden ist.

Everton hingegen hat den Abwärtstrend nach zwei Niederlagen gestoppt. Trainer David Moyes führt sein Team mit sechs ungeschlagenen Spielen in die Saison. Die Chancen auf einen Halbfinaleinzug im League Cup stehen gut, wo man im Viertelfinale auf Fleetwood Town trifft.

Zukunftsaussichten und Personalien

Bei Newcastle scheint sich ein Problem im Torbereich zu entwickeln. Lukas Hornicek, der vor der Saison von Braga kam, strahlt bisher wenig Sicherheit aus. Seine Konkurrenten sind Nick Pope und Ewen Jaouen, für den Everton 21,5 Millionen Euro an Reims zahlte. Matthias Jaissle schafft es nicht, Konstanz in sein Team zu bringen.

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Die Situation bei Everton wirkt stabilisierter. Der Stopp der Negativserie gibt Vertrauen für die kommenden Pflichtspiele. Die Konzentration liegt nun auf der Liga und dem Pokal, wobei beide Wettbewerbe weiterhin Optionen für Trophäen bieten. Die aktuelle Formkurve deutet auf eine positive Entwicklung hin.