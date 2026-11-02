Everton besiegt Newcastle United in der Premier League mit 1:0

Everton gewinnt das Premier-League-Spiel gegen Newcastle United mit 1:0 durch ein Tor von Thierno Barry. Trainer Matthias Jaissle erleidet eine weitere Niederlage.

Everton setzt sich mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Newcastle United durch und vertieft damit die Krisenstimmung bei den Magpies in der Premier League. Der entscheidende Treffer fiel in der 49. Minute, als Thierno Barry nach einem Fehler von Torwart Lukas Hornicek den Ball im Netz der Schwarz-Weißen unterbrachte. Dieser Rückstand ist der zweite innerhalb von nur vier Tagen, nachdem Everton Newcastle bereits zuvor im League Cup bezwungen hatte.

Taktische Defensivstrategie dominiert Spielgeschehen

Beide Mannschaften gingen mit großer Vorsicht an die Partie, was sich in einer spielerisch ärmlichen Darstellung manifestierte. Trainer Matthias Jaissle setzte in der Innenverteidigung auf die Erfahrung von Dan Burn und Fabian Schär, wobei Schär bereits zum dritten Mal in Folge nicht in der Startelf stand. Im Gegensatz dazu profitiert Ex-Freiburger Merlin Röhl bei Everton von seinem gesicherten Stammplatz. Das Spiel war geprägt von wenigen Strafraumszenen und einem hohen Risikoaversion, was die Unsicherheit beider Teams unterstrich. Erst nach 16 Minuten erfolgte der erste Schussversuch der Partie durch Joelinton, während Everton in der 21. Minute durch Merlin Röhl knapp an einer Führung vorbeikam.

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Key Moment und umstrittene Scorerfolge der Partie

Der Sieg von Everton basierte letztlich auf einem taktischen Fehler der Newcastle-Abwehr und einer Fehlentscheidung des Torwarts. Nach einem harmlosen Schuss von George rutschte der Ball direkt vor die Füße von Thierno Barry. Der Franzose nutzte die Situation aus, wobei er zuvor im Vorfeld des Treffers Fabian Schär mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen hatte. Der tschechische Keeper Lukas Hornicek, der vor der Saison von Braga nach England wechselte, verpasste die Abwehr des Balls und ließ diesen ungebremst ins Tor gleiten. Dieser Moment bescherte Everton die Führung, die sich bis zum Ende des Spiels halten konnte, obwohl Newcastle in den letzten Minuten Druck aufbauen wollte.

Schlüsselmomente und rote Karte belasten Newcastle

Trotz der defensiven Ausrichtung gelang Newcastle United in der 65. Minute eine Chance, die jedoch vergeben wurde. Eine Hereingabe erreichte Anthony Elanga, der aus wenigen Metern keine Möglichkeit fand, Torhüter Jordan Pickford zu überwinden. Pickford sicherte sein Team zudem in der 90. Minute mit einer herausragenden Parade gegen Sékou Touré, der für Everton spielte. Die Frustration bei Newcastle nahm in der Nachspielzeit weiter zu, als der in der 75. Minute eingewechselte Ramsey mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen wurde. Diese Karte bedeutet einen weiteren Rückschlag für Jaissle, der bisher keine Konstanz in sein Team bringen konnte.

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Folgen für Tabellenrang und kommende Aufgaben

Ein Sieg wäre Newcastle United bis auf zwei Punkte an einen Champions-League-Platz herangeführt haben. Die aktuelle Niederlage lässt diese Perspektive wieder in die Ferne rücken. Trainer Matthias Jaissle steht vor der Herausforderung, sowohl das Torwart-Problem zu lösen als auch die Formkurve nach dem Aus im League Cup und nun auch in der Liga wieder nach oben zu bringen. Die einzige realistische Titelchance verbleibt im FA Cup, in dem die Premier-League-Teams erst im neuen Jahr einsteigen. Für die Schwarz-Weißen bedeutet dies, dass eine Serie von Siegen ausbleibt und die Konstanz fehlt, die für den Titelkampf notwendig wäre.

Erfolg für Everton und Ausblick auf David Moyes

Im Gegensatz zu Newcastle zeigt sich Everton unter Trainer David Moyes in einer positiven Phase. Nach zwei Pleiten in der Liga hatte das Team die Serie mit sechs ungeschlagenen Spielen in die Saison gestartet und stoppte nun den Abwärtstrend erneut, diesmal durch den Sieg gegen Newcastle. Die Chancen auf einen Einzug ins Halbfinale des League Cups stehen für die Blues ebenfalls gut. Dort wartet im Viertelfinale der Viertligist Fleetwood Town auf das Team von David Moyes. Der Sieg festigt die Position von Everton und demonstriert die Stabilität, die Newcastle derzeit vermissen lassen muss.