Everton-Liverpool Derby endet in Eskalation: Rote Karten, Rudelbildung und Rassismus

Das Derby der Rivalen Everton und Liverpool endete am Samstagabend mit einem 2:2 Unentschieden. Die Partie wurde von wüsten Szenen nach dem Schlusspfiff überschattet, bei denen es zu Rangeleien zwischen den Spielern beider Mannschaften kam. Der Einsatz von Polizei und Ordnern wurde notwendig, während mehrere Spieler wegen wiederholter Fouls des Feldes verwiesen wurden.

Die Derby -Partie zwischen Everton und Liverpool endete am Samstagabend mit einem 2:2 Unentschieden und eskalierte nach dem Schlusspfiff in wüsten Szenen. Der Einsatz von Polizei und Ordnern auf dem Feld wurde notwendig, als es zu Rangeleien zwischen den Spielern beider Mannschaften kam. Everton -Spieler Abdoulaye Doucouré und Liverpool -Spieler Curtis Jones wurden nach einer Rangelei aufgrund wiederholter Fouls des Feldes verwiesen.

Der Schiedsrichter Michael Oliver zeigte sowohl Doucouré als auch Jones die zweite Gelbe Karte, während Liverpools Trainer Arne Slot nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Unparteiischen eine Rote Karte kassierte. Slot äußerte sich nach dem Spiel nicht zur Situation und trat weder zur Pressekonferenz noch den Journalisten Rede und Antwort. Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk kritisierte den Schiedsrichter Michael Oliver und dessen Einfluss auf die eskalierende Situation. Er meinte, dass der Schiedsrichter die Partie nicht unter Kontrolle hatte und einen großen Anteil am Spielverlauf hatte. Nach dem Spiel verurteilten sowohl Liverpool als auch Everton die rassistischen Anfeindungen, denen sich Doucouré in den sozialen Medien ausgesetzt sah. Beide Vereine riefen zu einem Null-Toleranz-Ansatz in Bezug auf Rassismus auf. Das Derby, das ursprünglich Anfang Dezember stattfinden sollte, wurde wegen heftiger Schneefälle verschoben. Für Liverpool ist das Remis gegen den Lokalrivalen nach der Blamage im FA Cup gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle ein Rückschlag in der Premier League. Dennoch liegt der Tabellenführer noch sieben Punkte vor dem FC Arsenal.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Everton Liverpool Derby Eskalation Rote Karten Rudelbildung Rassismus Schiedsrichter Premier League

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Liverpool-Everton-Derby endet in EklatDas Merseyside Derby zwischen Liverpool und Everton endete in einem wilden Eklat, der mit vier Platzverweisen und einem Schweigen von Trainer Arne Slot nach der Roten Karte gipfelte. Kapitän Virgil van Dijk kritisierte den Schiedsrichter für mangelnde Kontrolle und beschuldigte die Everton-Fans und Spieler der Provokation.

Weiterlesen »

Liverpool will im Derby gegen Everton die Fans wieder gewinnenNach der Pokalblamage gegen Plymouth hat Liverpool die Chance, seine Fans im letzten Merseyside-Derby im Goodison Park zu versöhnen. Trainer Slot will eine Reaktion von seinen Spielern sehen.

Weiterlesen »

FC Liverpool mit Derby-Drama: Nur remis gegen FC Everton - und Arne Slot sieht RotManchester City verspielt nach späten Gegentreffern den Heimsieg über Real Madrid. Nach der Partie erklärte Trainer Pep Guardiola, dass er in manchen Aspekten seiner Mannschaft nichts beibringen kann.

Weiterlesen »

Premier League: Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton eskaliertDas Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton hatte es mal wieder in sich. Nach der Partie flogen die Fetzen.

Weiterlesen »

Merseyside-Derby: Everton holt im letzten Spiel im Goodison Park 2:2 gegen LiverpoolIm letzten Derby im Goodison Park kommt Everton mit einem Last-Minute-Gegentor zum 2:2 gegen Liverpool. Nach dem Abpfiff eskalieren die Emotionen, es kommt zu einer Rudelbildung und mehrere Spieler sehen Gelb-Rot bzw. Rot.

Weiterlesen »

90.+8: Everton hat in wildem Derby gegen Liverpool das letzte WortDrama kurz vor Schluss: Nach der Blamage im FA-Cup hat der FC Liverpool auch in der Premier League einen Nackenschlag gegen den FC Everton hinnehmen müssen.

Weiterlesen »