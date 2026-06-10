Every Year After: Amazon Prime Video veröffentlicht romantische Serie

Amazon Prime Video bringt die Buchverfilmung Every Year After als Serie. Die achtteilige erste Staffel startet am 24. April 2025 weltweit. Die Geschichte folgt Percy und Sam über mehrere Jahre hinweg in der Küstenstadt Barry's Bay.

Amazon Prime Video hat eine neue Buchverfilmung angekündigt, die auf dem Roman Every Summer After von Carley Fortune basiert. Die Serie trägt den Titel Every Year After und wird ab dem 24.

April 2025 exklusiv auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Die achtteilige erste Staffel wird weltweit gleichzeitig veröffentlicht, sodass ihr alle Folgen direkt zum Start anschauen könnt. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte von Percy und Sam, die sich über mehrere Jahre entwickelt und immer wieder neu auf die Probe gestellt wird. Die Handlung spielt in der fiktiven Küstenstadt Barry's Bay und verfolgt die Verbindung zwischen Percy und Sam über einen längeren Zeitraum hinweg.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur romantische Spannungen, sondern auch die Frage, wie frühere Entscheidungen ein späteres Wiedersehen prägen können. Die Serie setzt dabei auf eine Mischung aus Nostalgie, emotionalen Momenten und überraschenden Wendungen, die die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute fesseln sollen. Die Hauptrollen werden von Sadie Soverall als Percy und Matt Cornett als Sam verkörpert.

Ergänzt wird das Ensemble unter anderem von Aurora Perrineau, Abigail Cowen und Elisha Cuthbert, die bereits durch ihre Rollen in anderen Serien und Filmen bekannt sind. Die Adaption stammt von Amy B. Harris, die auch als Showrunnerin fungiert und bereits Erfahrung mit Serien wie Sex and the City und Gossip Girl gesammelt hat. Unterstützt wird die Produktion von der Buchautorin Carley Fortune sowie weiteren ausführenden Produzenten.

Das Drehbuchteam hat sich zum Ziel gesetzt, die Essenz des Romans zu bewahren und gleichzeitig eine frische, serielle Erzählweise zu schaffen, die den Figuren mehr Tiefe und Raum für Entwicklung gibt. Amazon setzt mit Every Year After auf eine Buchverfilmung, die bereits mit ihrer Vorlage eine große Fangemeinde erreicht hat. Die Kombination aus romantischen Elementen, zeitlichen Sprüngen und einer malerischen Küstenkulisse verspricht eine emotionale Reise, die sowohl Fans des Buches als auch neue Zuschauer ansprechen soll.

Hinzu kommt der klare Binge-Ansatz: Statt wöchentlich neuer Folgen gibt es die komplette Staffel direkt zum Start. Damit reiht sich die Serie in die aktuellen Prime-Video-Strategien ein, die auf auffällige Stoffe mit breiter Zielgruppe setzen. Die Produktion wurde in Kanada gedreht, wobei die Stadt Barry's Bay durch die malerische Landschaft Ontarios zum Leben erweckt wurde. Die Serie wird voraussichtlich mehrere Staffeln umfassen, sofern die erste Staffel erfolgreich ist.

Fans des Genres können sich also auf eine lohnende Geschichte freuen, die nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt





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