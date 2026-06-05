Every Year After: BookTok-Verfilmung startet bei Prime Video

Die romantische Dramaserie "Every Year After" basiert auf dem Bestseller "Fünf Sommer mit dir" und erzählt die Liebesgeschichte von Percy und Sam über zwei Zeitebenen. Trotz fehlender Ankündigung einer zweiten Staffel stehen die Chancen auf eine Fortsetzung gut, abhängig vom Erfolg der ersten Folgen.

Die neue BookTok-Verfilmung " Every Year After " startet bei Prime Video . Die emotionale Liebesgeschichte von Percy (Sadie Soverall) und Sam (Matt Cornett) wird auf zwei Zeitebenen erzählt.

Während Percy als Jugendliche ihre Sommer in der idyllischen Kleinstadt Barry's Bay verbringt und sich dort in ihren besten Freund Sam verliebt, zeigt die Gegenwart eine ganz andere Situation. Nach einer langen Trennung kehrt sie Jahre später zurück und muss sich ihrer Vergangenheit stellen. Die romantische Dramaserie basiert auf dem Bestseller "Fünf Sommer mit dir" von Carley Fortune, der international zahlreiche Leserinnen und Leser begeisterte.

Amazon hat bislang keine zweite Staffel angekündigt, doch stehen die Chancen auf eine Fortsetzung durchaus gut. Zwar basiert Staffel 1 auf einem abgeschlossenen Roman, doch inzwischen existiert mit "The Broken Year" eine Fortsetzung der Buchreihe. Entscheidend wird der Erfolg der ersten Folgen sein. Sollte "Every Year After" ähnlich stark performen wie andere erfolgreiche BookTok-Adaptionen, dürfte Amazon gute Gründe haben, die Reihe fortzusetzen.

In diesem Fall könnte Staffel 2 die Handlung des zweiten Romans adaptieren. Romantische Dramen mit emotionalen Zeitsprüngen zwischen Vergangenheit und Gegenwart erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Gleichzeitig sorgen soziale Netzwerke wie TikTok regelmäßig dafür, dass romantische Bestseller ein riesiges Publikum erreichen. Genau in diese Kategorie fällt auch "Every Year After".

Die Serie kombiniert Sommerromantik, zweite Chancen und eine emotionale Beziehungsgeschichte mit einer malerischen Kulisse am See. Zudem dürfte die Vorlage bereits zahlreiche Fans mitbringen, die gespannt auf die Umsetzung warten





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