Every Year After: Eine Sommerserie über Jugendliebe und Sehnsucht

Die Serie 'Every Year After' erzählt die Geschichte von Percy Fraser und Sam Florek, zwei Teenager, die sich als Nachbarn kennen lernen und schließlich Gefühle füreinander entwickeln. Die Serie wechselt zwischen den Sommern ihrer Jugend und der Gegenwart, in der von der großen Liebe nur noch die Erinnerung geblieben ist.

Percy Fraser (Sadie Soverall) und Sam Florek (Matt Cornett) genießen den Zauber der ersten Liebe - und haben Mühen danach. Die Serie wechselt zwischen den Sommern ihrer Jugend, in denen sie erst beste Freunde werden und dann Gefühle füreinander entwickeln, und der Gegenwart, in der von der großen Liebe nur noch die Erinnerung geblieben ist.

Doch nach einem traurigen Ereignis bekommen Percy und Sam doch eine Chance. Mit viel Sommernostalgie, schönen Landschaftsaufnahmen und einer gehörigen Portion Melancholie serviert, entwickeln insbesondere die Rückblicke einen bittersüßen Charme. In der Gegenwart wird das Ganze allerdings ziemlich soapig. Nicht nur, dass Percy und Sam mit ihren Gefühlen kämpfen, auch Sams Bruder Charlie (Michael Bradway) und Percys Freundinnen Delilah (Abigail Cowen) und Chantal (Aurora Perrineau) sorgen für ein heilloses emotionales Durcheinander.

Die Serie 'Every Year After' ist eine Sommerserie vor traumhafter Kulisse und mit großem Herzschmerz-Faktor. Sie ist ab 10. Juni bei Prime Video zu sehen





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