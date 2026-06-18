Every Year After: Wie die Prime‑Video‑Serie vom Buch "Every Summer After" abweicht

Analyse der wichtigsten Änderungen von Carley Fortunes Roman in der Prime‑Video‑Serie, von Titel und Kuss‑Szene bis zu Charakterrollen und offenem Serienfinale.

Die aktuelle Prime‑Video‑Serie "Every Year After" weicht in zahlreichen Punkten von Carley Fortune s Bestseller‑Roman "Every Summer After" ab, was bei den treuen Buchfans für hitzige Diskussionen sorgt.

Die Showrunnerin Amy B. Harris hat bewusst mehrere Änderungen am Ursprungsmaterial vorgenommen, um der Serie mehr Handlungsspielraum für zukünftige Staffeln zu geben und die emotionale Tiefe der Figuren zu verstärken. So wurde bereits der Titel der Adaption verändert: Statt "Every Summer After" lautet die Serie nun "Every Year After". Auf den ersten Blick mag diese minimale Anpassung belanglos erscheinen, doch laut den Machern eröffnet sie die Möglichkeit, über das im Buch abgeschlossene Liebesdreieck hinaus weitere Handlungsstränge zu entwickeln.

Carley Fortune selbst erklärte, dass der neue Titel die Flexibilität ermögliche, innerhalb der Serie von der Buchvorlage abzuweichen und neue, eigenständige Episoden­bögen zu erschaffen, ohne das Grundgerüst der Geschichte zu beschädigen. Ein zentraler Unterschied betrifft den ersten Kuss der Protagonist*innen. Im Roman findet dieser bereits im Sommer 2013 nach einer Szene mit einem Horrorfilm statt, wobei Percy aus Angst zu Sam rückt, sie ein gemeinsames Bett teilen und ihre Gefühle gestehen.

Die Fernsehversion hingegen verschiebt den Moment nach hinten und ersetzt die Angst durch eine spielerisch‑flirtende Anatomie‑Lektion, was den Spannungsaufbau längerflächig ausdehnt. Auch die Rückkehr von Percy nach Barry's Bay wird neu gestaltet: Während sie im Buch allein an den idyllischen Ort reist, begleitet sie in der Serie ihre beste Freundin Chantal. Diese Erweiterung verleiht Chantal in der Serie eine deutlich bedeutendere Rolle, indem sie zu einer ernsthaften Konkurrentin um Sams Herz wird.

Laut Harris wurde diese zusätzliche Hürde eingeführt, um die Liebesgeschichte von Percy und Sam langsamer zu entwickeln und zu verdeutlichen, wie verschieden die beiden mit Liebeskummer umgehen können. Ein weiterer signifikanter Unterschied liegt in der Aufdeckung von Percys Fehltritt mit Sams Bruder Charlie. Im Buch kennt Sam die Tat seit Jahren, weil Charlie sie ihm gestanden hat. In der Serie erfährt Sam erst ein Jahrzehnt später von dem Vorfall, kurz nachdem er seiner Freundin Taylor keinen Heiratsantrag gemacht hat.

Diese späte Enthüllung löst nicht nur Spannungen in seiner Beziehung zu Percy aus, sondern belastet zudem das Verhältnis zu seinem eigenen Bruder. Das Serienfinale weicht ebenfalls stark vom Buch ab: Während "Every Summer After" mit einem klaren Happy End schließt - Percy und Sam leben zusammen, planen Heirat und geben ihre Liebe öffentlich bekundet - lässt "Every Year After" das Schicksal der beiden offen.

In der letzten Episode nähern sie sich wieder, doch ein Kuss und eine feste Versöhnung bleiben aus, weil die Macher bewusst darauf verzichteten, die Umarmung als Abschluss zu inszenieren, um Raum für weitere Entwicklungen zu lassen. Die divergierenden Erzählstränge haben die Fangemeinde polarisiert. Viele Leserinnen und Leser empfinden die Änderungen als unnötige Selbstgerechtigkeit, während andere die erweiterten Charakterbögen und die langfristige Perspektive der Serie begrüßen.

Die Diskussion scheint jedoch nicht nur um inhaltliche Differenzen zu kreisen, sondern auch um die grundsätzliche Frage, wie viel künstlerische Freiheit bei einer Adaption zulässig ist, ohne das Original zu verwässern. In Anbetracht der bereits angekündigten Fortsetzungen bleibt abzuwarten, ob die Serie die Erwartungen der Buchleser erfüllen kann oder ob sie sich weiterhin als eigenständiges Werk etabliert, das bewusst von der literarischen Vorlage abweicht





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