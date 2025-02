EVG und Deutsche Bahn treffen sich zur zweiten Tarifverhandlungsrunde

Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn treffen sich am Dienstag in Berlin zur zweiten Runde von Tarifverhandlungen. Die EVG fordert 7,6 Prozent mehr Lohn und ein Zusatzgeld von 2,6 Prozent für Schichtarbeiter. Die Arbeitgeber haben in der ersten Runde 4 Prozent mehr und 2,6 Prozent für Schichtarbeiter angeboten.

Die nächste Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn steht bevor. Von Dienstag bis Mittwoch treffen sich beide Seiten in Berlin. Die Gewerkschaft EVG stellt klare Forderungen an die Bahn. Fahrgäste können entspannt auf die Verhandlungen blicken. Bis Ende März gilt eine Friedenspflicht, in der Warnstreiks ausgeschlossen sind. Beide Seiten liegen bei Angebot und Forderungen noch deutlich auseinander.

Die EVG fordert 7,6 Prozent mehr Lohn sowie ein Zusatzgeld von weiteren 2,6 Prozent für Schichtarbeiter. Ein Teil davon soll in freie Tage umwandelbar sein. Angesichts der wirtschaftlichen Krise bei der Bahn will die EVG außerdem eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2027 durchsetzen. Die Arbeitgeber haben in der ersten Runde vor rund einer Woche stufenweise 4 Prozent mehr geboten sowie die geforderten 2,6 Prozent zusätzlich für Schichtarbeiter. Die Laufzeit soll dafür 37 Monate betragen. Die EVG macht mit einer Leuchtaktion auf sich aufmerksam.





