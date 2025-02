Eviation Stoppt Entwicklung des Elektroflugzeugs Alice

Eviation Aircraft hat die Entwicklung des Elektro-Regionalflugzeugs Alice vorübergehend gestoppt und den Großteil der Mitarbeiter entlassen. Als Grund für die Probleme wird die Eigentümerstruktur des Start-Ups genannt, die es erschwert, Lieferanten außerhalb der Clermont Group zu gewinnen.

Eviation Aircraft hat die Entwicklung des Elektro-Regionalflugzeugs Alice vorübergehend gestoppt und den Großteil der Mitarbeiter entlassen. Die 'Seattle Times' und das Fachportal 'The Air Current' berichten über die Entscheidung. Eviation -CEO Andre Stein erklärte gegenüber 'The Air Current', dass die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Das Unternehmen suche derzeit nach langfristigen Partnerschaften, um den elektrischen Regionalflug weiter voranzutreiben.

Laut 'Seattle Times' war das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren bereits von rund 120 auf 30 Mitarbeiter geschrumpft. Als Grund für die Probleme in der Entwicklung wird allerdings nicht die Elektroflug-Technologie an sich, sondern eher die Eigentümerstruktur hinter dem ursprünglich in Israel gegründeten Start-Up genannt. Hauptaktionär von Eviation ist die Clermont Group. Diese Gruppe von Investmentgesellschaften wird vom neuseeländischen, in Singapur lebenden Milliardär Richard Chandler finanziert. Clermont besitzt auch 'MagniX', ein US-amerikanisches Unternehmen für Elektromotoren und Batterien. Diese Konstellation erschwere es, Lieferanten für elektrische Luftfahrtsysteme für das elektrische Regionalflugzeug Alice außerhalb der Clermont Group zu gewinnen, zitiert die 'Seattle Times' einen Mitarbeiter des Start-Ups. Die Alice ist für neun Passagiere und Strecken bis zu 460 Kilometern ausgelegt. Eine Frachtversion wird ebenfalls geplant. Das sind die neuesten Angaben für das Flugzeug, dessen Entwurf nach dem Erstflug Kunden wie Air New Zealand, Cape Air und DHL haben Bestellungen über mehr als 600 Flugzeuge im Wert von über fünf Milliarden US-Dollar aufgegeben. Die Nachrichten zum Produktionsstopp bei Eviation kommen fast zeitgleich mit Meldungen über die Einstellung anderer vielbeachteter Nachhaltigkeitsprojekte in der Luftfahrtindustrie





airliners_de / 🏆 84. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroflugzeug Eviation Alice Luftfahrtindustrie Nachhaltigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Crytek stoppt die Entwicklung von Crysis 4 und entlässt MitarbeiterDas Frankfurter Entwicklerstudio Crytek hat die Entwicklung von Crysis 4 eingestellt und plant, 60 der 400 Mitarbeiter zu entlassen. Die 60 entlassenen Mitarbeiter sollen Abfindungen erhalten. Die Entwicklungsarbeiten an Crysis 4 wurden bereits im dritten Quartal 2024 gestoppt. Entwickler, die an Crysis 4 gearbeitet hatten, wurden für die Weiterentwicklung von Hunt: Showdown 1896 einbezogen. Crytek konzentriert sich nun auf die weitere Entwicklung von Hunt: Showdown, einem Live-Service-Titel, der regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird.

Weiterlesen »

JetBrains stoppt eigene IDE-Pläne: Kotlin Multiplatform-Entwicklung im FokusJetBrains verlagert seinen Fokus auf KMP-Unterstützung in IntelliJ und stellt eigene KMP-IDE ein. Nutzerfeedback fließt in künftige Verbesserungen ein.

Weiterlesen »

Hyundai baut Forschung und Entwicklung in Rüsselsheim ausHyundai plant die Erweiterung seines Forschung und Entwicklungszentrums in Rüsselsheim sowie des Testcenters am Nürburgring. Das Unternehmen investiert in die Entwicklung seiner N-Performance-Fahrzeuge und integriert diese in seine Elektro-Strategie.

Weiterlesen »

Mobile-Entwicklung: Android 16 hebt Beschränkungen für App-Darstellung aufDie Darstellung von Apps wird künftig auf großen Displays zwangsweise flexibel sein. Android 16 Beta 1 legt den Grundstein dafür.

Weiterlesen »

Apple Statement zu CarPlay: Neues Generation noch in der EntwicklungApple äußert sich zum Stand der Entwicklung des neuen CarPlay-Systems, das ursprünglich 2024 in Fahrzeugen eingeführt werden sollte.

Weiterlesen »

Mercedes: Rosberg & Hamilton ohne Entwicklung besser!Seltsames Phänomen bei den Silberpfeilen: Der Rennwagen von Nico Rosberg und Lewis Hamilton wird besser, obschon die Entwicklung des Modells W04 eingefroren worden ist!

Weiterlesen »