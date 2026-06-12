'Evil Dead Burn': Der neue Horrorfilm setzt den modernen Kurs des Kult-Franchise fort

Der sechste Teil der 'Evil Dead'-Reihe, 'Evil Dead Burn', setzt den modernen Kurs des Kult-Horror-Franchise fort. Der Film bleibt der Tradition kompromissloser Härte treu und steigert den Gore-Faktor deutlich. Mit einem neuen Trailer und einer Ankündigung weiterer Filme durch Schöpfer und Produzent Sam Raimi sowie einem Versprechen von Bruce Campbell auf weitere Horrorfilme in kürzeren Abständen, ist das Franchise weiterhin aktiv.

Mit ' Evil Dead Burn ' setzt das von Sam Raimi initiierte Kult- Horror -Franchise seinen modernen Kurs fort. Es ist bereits der sechste Teil der Reihe und der dritte eigenständige Film nach 'Evil Dead' (2013) und 'Evil Dead Rise' (2023).

Regisseur Sébastien Vaniček, der 2024 mit seinem Debüt 'Infested' auf sich aufmerksam machte, wurde von Raimi persönlich ausgewählt. Der Film bleibt der Tradition kompromissloser Härte treu und steigert den Gore-Faktor deutlich. Abgetrennte Finger, brutale Impalements und dämonischer Körperhorror sind hier kein Selbstzweck, sondern Teil eines konsequenten Eskalationskonzepts. Die Hauptrolle übernimmt Souheila Yacoub ('Dune: Part Two'), die dem Franchise eine neue, emotionale Perspektive verleiht.

An ihrer Seite spielen Hunter Doohan ('Wednesday'), Luciane Buchanan ('The Night Agent'), Tandi Wright ('Pearl'), George Pullar ('It Only Takes a Night'), Maude Davey ('The Babadook'), Errol Shand und Greta Van Den Brink. Produziert wird der Film von Sam Raimi und Rob Tapert, als Executive Producer ist auch Original-'Evil Dead'-Darsteller Bruce Campbell beteiligt. Der Film startet exklusiv im Kino und ist aufgrund der expliziten Gewaltdarstellung mit einer FSK 18 zu rechnen.

Horror-Fans sollten sich auf einen der kompromisslosesten Beiträge der Reihe einstellen. Ein neuer Trailer zu 'Evil Dead Burn' enthüllt endlich das volle blutige Ausmaß der höllischen Familienzusammenkunft. Schöpfer und Produzent Sam Raimi hat gerade einen weiteren Teil des kultigen Horror-Franchise angekündigt. In einem Interview versprach Bruce Campbell weitere Horrorfilme in kürzeren Abständen





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