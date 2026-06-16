Evil Dead Burn: Nur geschnitten im Kino - Regisseur erklärt die Entscheidung

Der neue Evil-Dead-Film Evil Dead Burn wird in deutschen Kinos nur in einer geschnittenen Fassung mit FSK-18-Freigabe erscheinen. Regisseur Sébastien Vaniček musste eine besonders brutale Szene entfernen, um in den USA ein R-Rating zu erhalten. Eine ungeschnittene Version könnte später auf Disc erscheinen.

Der neue Evil-Dead-Film Evil Dead Burn des französischen Regisseurs Sébastien Vaniček wird in den deutschen Kinos zwar eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten, jedoch nur in einer geschnittenen Fassung.

Vaniček bestätigte in einem Interview mit Gamesradar, dass er eine besonders brutale Szene entfernen musste, um in den USA ein R-Rating zu bekommen. Das R-Rating ist das US-Äquivalent zur deutschen FSK-18-Freigabe. Ohne diese Kürzung hätte dem Film ein NC-17-Rating gedroht, was einem Verbot für kommerzielle Kinos gleichkommt. Große US-Kinoketten wie AMC Theatres und Cinemark nehmen keine NC-17-Filme ins Programm, und auch Werbung wäre untersagt.

Für Vaniček war es daher eine wirtschaftliche Notwendigkeit, den Film zu entschärfen. Ursprünglich hatte er eine noch extremere Version im Sinn, die an die Grenzen des guten Geschmacks geht. Die ungeschnittene Fassung könnte jedoch später auf Disc erscheinen, deutet der Regisseur an. Viele Fans weigern sich, ins Kino zu gehen, wenn sie wissen, dass ein Film nur in gekürzter Form gezeigt wird.

Doch für Evil Dead Burn lohnt sich der Kinobesuch trotzdem, denn selbst in der geschnittenen Version verspricht der Film ein absolutes Horror-Highlight zu werden. Die Evil-Dead-Reihe hat eine lange Tradition der Radikalität. Der erste Film von Sam Raimi aus dem Jahr 1981 kostete nur 375.000 US-Dollar und wurde wegen seiner exzessiven Gewalt in vielen Ländern beschlagnahmt. Heute ist der Film ungeschnitten erhältlich, und der Ruf der Reihe als Grenzgänger des Horrors lebt weiter.

Vaniček, der sich mit dem Spinnen-Horror Spiders empfahl, sollte für Evil Dead Burn sämtliche Regeln brechen. Das ist ihm offenbar gelungen, denn selbst die geschnittene Fassung wird heftige Reaktionen hervorrufen. Die Diskussion über Zensur im Horrorgenre ist damit neu entfacht. Während die einen fordern, dass Kunst keine Grenzen kennt, sehen andere die Jugendschutzbestimmungen als notwendig an.

Evil Dead Burn wird in Deutschland voraussichtlich im Herbst 2024 in den Kinos anlaufen. Die ungeschnittene Fassung könnte dann einige Monate später auf Blu-ray und DVD erscheinen, vielleicht sogar in einer speziellen Collector's Edition. Bis dahin bleibt den Fans nur die Hoffnung, dass die geschnittene Kinoversion den Geist des Films nicht verfälscht. Der Regisseur verspricht ein Gleichgewicht zwischen Schock und Unterhaltung.

Wer sich traut, wird mit einem Horrorkino der Spitzenklasse belohnt. Doch Vorsicht: Die eine Szene, die fehlt, mag für manche die Krönung des Films gewesen sein. Trotzdem zeigt die Geschichte der Evil-Dead-Reihe, dass auch geschnittene Fassungen Kultstatus erlangen können. Der Film wird mit Spannung erwartet und könnte die Messlatte für zukünftige Horrorfilme neu setzen.

Besonders die Konkurrenz zur Terrifier-Reihe ist groß, doch Evil Dead Burn hat das Potenzial, sich als neuer Brutalo-Klassiker zu etablieren. Vaniček ist fest entschlossen, die Fans nicht zu enttäuschen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Entscheidung, den Film zu kürzen, die richtige war. Eines ist sicher: Die Diskussion um Zensur und künstlerische Freiheit wird noch lange weitergehen.

Für Hardcore-Fans bleibt die Hoffnung auf die ungeschnittene Fassung auf Disc, die dann alle Szenen in voller Härte zeigen wird. Evil Dead Burn ist ein Film, der die Gemüter spalten wird, aber genau das macht ihn so interessant. Die Horrorgemeinde fiebert bereits dem Kinostart entgegen. Mit Spannung wird erwartet, wie die geschnittene Fassung beim Publikum ankommt.

Vielleicht wird sie sogar die Erwartungen übertreffen und zeigen, dass ein Horrorfilm auch ohne extreme Gewalt seine Wirkung entfalten kann. Letztlich bleibt die Entscheidung beim Zuschauer: Geht ihr ins Kino oder wartet ihr auf die Uncut-Version? Egal wie, Evil Dead Burn wird ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Der Film ist mehr als nur ein weiterer Ableger der Reihe; er ist ein Statement für das Horrorkino unserer Zeit.

Bereitet euch auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle vor, die euch noch lange nach dem Abspann beschäftigen wird. Die Vorfreude ist riesig, und die Erwartungen sind hoch. Wir werden sehen, ob Evil Dead Burn sie erfüllen kann. Eines ist sicher: Der Film wird in die Geschichte des Horrors eingehen, so oder so.

Also haltet euch fest und lasst euch auf das Abenteuer ein. Die Reise in die Welt des Bösen beginnt bald





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