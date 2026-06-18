Evil Dead Burn: Regisseur muss brutale Szene für R-Rating cutten

Regisseur Sébastien Vaniček musste eine Szene aus "Evil Dead Burn" entfernen, um ein R-Rating in den USA zu erhalten. Die ungeschnittene Version könnte später auf Blu-ray erscheinen. Ein Hintergrundbericht.

Regisseur Sébastien Vaniček hat verraten, dass er " Evil Dead Burn " um eine Szene erleichtern musste, um eine wirtschaftliche Freigabe in den USA zu erhalten. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. schaut, wird sich womöglich darüber wundern, warum in Fankreisen und in der Horror-Community damals wie heute so viel Aufheben um diesen Horrorfilm gemacht wird. Der von Sam Raimi 1981 inszenierte Film kostete gerade einmal 375.000 US-Dollar.

Ja, die niedrigen Produktionskosten sieht man ihm durchaus an, doch das niedrige Budget zwang Raimi und seine Crew auch zu filmischen Kniffen, durch die "Evil Dead" bis heute nichts von seinem Reiz verloren hat. Was damals so hart an der Grenze war, dass es beschlagnahmt wurde, ist heute ungeschnitten Zeit also, sich diesen Ruf zurückzuerobern von Konkurrenz wie der "Terrifier"-Reihe.

"Sämtliche Regeln brechen" lautete folgerichtig die Vorgabe an den französischen Filmemacher Sébastien Vaniček. Dieser empfahl sich mit dem Spinnen-Horror "Spiders", der bereits mit einigen ekligen Momente aufwarten konnte. Mit seinem Beitrag "Evil Dead Burn" wird Vaniček nun allerdings die Grenzen des guten Geschmacks gänzlich hinter sich lassen. Wie er gegenüber Gamesradar bestätigte, ist seine Schnittfassung derart brutal ausgefallen, dass in den USA ein hartes NC-17-Rating drohte.

So sah er sich gezwungen, für das R-Rating die Schere anzusetzen: "Da ist eine Szene, die nicht jugendfrei ist. Es ist eine wirklich harte Szene; und ich muss sie leider herausschneiden. Ihr werdet sie also nicht ganz so brutal erleben, wie sie wirklich ist. Ich brauche einen Film mit R-Rating (entspricht der deutschen Freigabe ab 18 Jahren, Anm. d.

Red. ). Wir versuchen daher, ein gutes Gleichgewicht zu finden.

"Die ungeschnittene Fassung von "Evil Dead Burn" könnte auf Disc erscheinen Manche Fans weigern sich, ins Kino zu gehen und Geld für ein Ticket auszugeben, wenn sie wissen, dass ein Film nur geschnitten gezeigt wird. Andererseits ist es nicht unüblich, dass von Filmen, denen eine Freigabe NC-17 droht, eine leicht gekürzte Fassung angefertigt wird, um ein R-Rating zu sichern. So geschehen bei "Scream - Schrei!

", "American Psycho" und "Natural Born Killers". Diese Fassungen werden in der Regel dann auch international verwertet. Das ist in erster Linie eine wirtschaftliche Entscheidung, denn große US-Kinoketten wie AMC Theatres und Cinemark nehmen grundsätzlich keine Filme mit NC-17-Rating ins Programm auf. Hinzu kommt das Werbeverbot sowie ein strenger Jugendschutz.

Jugendliche dürfen solche Filme auch in Begleitung ihrer Eltern nicht anschauen. Für Uncut-Fans gibt es aber eine Hoffnung, Vaniček deutet eine ungeschnittene Fassung auf Disc an: Hollywood reißt sich um ihn: YouTuber erhält erstaunliches Millionen-Angebot - obwohl er bislang nur einen Horrorfilm gedreht hatin den Kinos. Ungeachtet der einzigen geschnittenen Szene dürfte das ein absolutes Horror-Highlight werden. Echte Fans lassen sich das nicht entgehen, oder





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