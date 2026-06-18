Evonik kündigt massiven Stellenabbau und Ausstieg aus Polyester-Geschäft an

Der Chemiekonzern Evonik reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die anhaltende Krise in der Chemieindustrie. Bis 2029 sollen 3200 Jobs gestrichen werden, 2150 davon in Deutschland. Gleichzeitig steigt das Unternehmen 2027 aus dem verlustreichen Polyester-Geschäft aus und schließt Produktionsstandorte. Der Schritt ist Teil eines umfassenden Umbaus und spiegelt die Branchenkrise wider, die auch andere Konzerne wie BASF stark belastet.

Evonik , einer der führenden deutschen Chemiekonzerne mit Hauptsitz in Essen, hat drastische Maßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden Branchenkrise angekündigt. Bis Ende 2029 sollen insgesamt rund 3200 Arbeitsplätze abgebaut werden, davon 2150 in Deutschland .

Diese Entscheidung begründet Konzernchef Christian Kullmann mit der unsicheren weltpolitischen Lage, einem anhaltend schwachen Wirtschaftswachstum und dem zunehmenden internationalen Wettbewerbsdruck. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seinen Umbau weiter voran: Zum Jahr 2027 wird das seit Jahren verlustreiche Polyester-Geschäft vollständig eingestellt. Davon betroffen sind die Standorte Witten, Marl und Shanghai. Auch die Schließung der Produktion sei eine wirtschaftlich unvermeidbare Maßnahme, wie Vorständin Lauren Kjeldsen betont.

Der bereits laufende Abbau von rund 2800 Stellen sowie die Auslagerung von Geschäftsbereichen mit etwa 3500 Beschäftigten in die neue Tochtergesellschaft Syneqt sind weitere Schritte. Ein späterer Verkauf dieser Gesellschaft wird nicht ausgeschlossen. Der Konzern betont, dass der Stellenabbau sozialverträglich gestaltet werden soll, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Die Situation bei Evonik ist jedoch kein Einzelfall.

Die deutsche Chemieindustrie befindet sich in einer der tiefsten Krisen ihrer Geschichte. Hohe Energiekosten, eine schwache Nachfrage, die starke Konkurrenz aus Asien und anhaltende geopolitische Unsicherheiten belasten die Branche massiv. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat sogar vor einem möglichen Zusammenbruch gewarnt. Auch andere große Unternehmen wie BASF haben umfangreiche Sparprogramme aufgelegt.

BASF reduzierte seine weltweite Belegschaft allein zwischen Ende 2023 und Ende 2025 um 4800 Stellen. Die gesamte Branche steht vor massiven Umstrukturierungen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben





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