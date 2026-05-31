Evosoft stellt Betrieb in Deutschland ein: Hunderte Mitarbeiter betroffen

Siemens-Tochter Evosoft schließt bis 2027 alle deutschen Standorte. 377 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, 340 allein in Nürnberg. Die Aufträge wandern ins Ausland.

Die Siemens -Tochter Evosoft , ein Software-Dienstleister mit weltweit 2100 Mitarbeitern, steht vor dem Aus in Deutschland. Der Tech-Konzern hat beschlossen, sämtliche deutschen Standorte bis Ende 2027 zu schließen.

Davon betroffen sind insgesamt 377 Beschäftigte, von denen 340 am Hauptsitz in Nürnberg arbeiten. Weitere Standorte in Amberg, Köln, Erlangen, Karlsruhe und München werden ebenfalls dichtgemacht. Die verbleibenden Aufträge werden künftig von Niederlassungen in Ungarn, Rumänien und der Türkei aus bearbeitet. Ein Siemens-Sprecher bestätigte gegenüber inFranken.de, dass die Geschäftsgrundlage für die deutsche Tochter entfalle, da nahezu alle Aufträge vom Mutterkonzern stammten und zunehmend ins Ausland verlagert würden.

Die Maßnahme ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung bei Siemens, bei der auch Führungsposten im Mutterkonzern gestrichen werden sollen. Die betroffenen Mitarbeiter stehen nun vor einer ungewissen Zukunft. Erste Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen sozialverträglichen Stellenabbau laufen bereits. Siemens hat angekündigt, möglichst viele der Evosoft-Beschäftigten in andere Konzernteile zu übernehmen.

Dafür haben sie die Möglichkeit, sich in den kommenden achtzehn Monaten auf offene Stellen zu bewerben. Bis zur endgültigen Schließung der Standorte läuft der reguläre Geschäftsbetrieb jedoch weiter, wobei keine neuen Projekte mehr in Deutschland angenommen werden. Die Ankündigung hat bei den Mitarbeitern für große Verunsicherung gesorgt, da viele von ihnen langjährige Betriebszugehörigkeit und hohe Fachkompetenz aufweisen. Die Stadt Nürnberg, ohnehin von mehreren Unternehmensschließungen betroffen, bemüht sich um Auffanggesellschaften und Weiterbildungsprogramme, um den Verlust an Arbeitsplätzen abzufedern.

Evosoft entwickelt maßgeschneiderte Software-, IT- und Automatisierungslösungen für die Industrie. Bislang erwirtschaftete das Unternehmen den Großteil seiner Umsätze mit Siemens-Aufträgen. Durch die strategische Neuausrichtung des Konzerns sollen nun Entwicklungskapazitäten in Ländern mit niedrigeren Lohnkosten aufgebaut werden. Dies ist ein weiterer Beleg für den Trend zur Verlagerung von IT-Dienstleistungen ins Ausland, der viele deutsche Softwarefirmen unter Druck setzt.

Branchenexperten warnen vor einem drohenden Fachkräftemangel in Deutschland, falls solche Standortschließungen zunehmen. Für die betroffenen Mitarbeiter könnte eine Übernahme durch Siemens zwar eine Option sein, jedoch ist unklar, ob genügend passende Positionen im Konzern frei sind. Die Zukunft der Evosoft-Belegschaft bleibt daher vorerst ungewiss, während die Verhandlungen über Abfindungen und Sozialpläne in den kommenden Monaten intensiviert werden dürften





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