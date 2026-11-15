Ewald Arenz Alte Sorten: Herbstbestseller für 2026

Der deutsche Bestseller Alte Sorten von Ewald Arenz ist der perfekte Roman für den Herbst 2026. Die Geschichte über zwei Frauen verbindet sich mit Weinbergen.

Der Roman Alte Sorten des Autors Ewald Arenz hat sich als absoluter Bestseller etabliert und gilt als die perfekte Lektüre für den Herbst 2026. Das Werk stand wochenlang auf der SPIEGEL - Bestseller liste und wurde in dutzende Sprachen übersetzt, was seine große internationale sowie nationale Reichweite unterstreicht.

Handlungsfaden zwischen Generationen

Im Mittelpunkt der Erzählung stehen zwei Frauen, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten. Die siebzehnjährige Sally läuft von zu Hause weg und trifft dabei auf Liss, eine ältere Bäuerin, die zurückgezogen auf einem Hof lebt. Anfangs verbindet die beiden kaum etwas, doch im Laufe der Zeit verbringen sie immer mehr Zeit miteinander.

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Sally hilft auf dem Hof mit und taucht dabei in eine für sie völlig neue Welt ein. Zwischen den Weinbergen, der Erntezeit und den gemeinsamen Momenten lernen die beiden Frauen, einander zu verstehen. Durch diese Begegnung entdecken sie sich selbst ein Stück weit neu und finden zueinander.

Autor Ewald Arenz schafft Atmosphäre

Ewald Arenz erzählt diese Geschichte feinfühlig und mit viel Wärme. Die goldenen Weinberge, die Zeit der Ernte und das ruhige Leben auf dem Land schaffen eine besondere, zeitlose Atmosphäre. Die Leser erleben eine Geschichte, die entschleunigt, berührt und dazu einlädt, alles um sich herum zu vergessen.

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Zwischen stillen Momenten, langen Gesprächen und der herbstlichen Landschaft entfaltet sich eine Tiefe, die unerwartet ist. Die narrative Stärke liegt in der ruhigen Beobachtung der Beziehungen und der Landschaft, die nahtlos in das emotionale Geflecht der Charaktere übergeht.

Verfügbarkeit bei Thalia und im Handel

Die Regale der Buchhandlungen sind voll von internationalen Neuerscheinungen, doch der deutsche Buchmarkt hat mit diesem Titel einiges zu bieten. Den Roman gibt es in jeder Thalia-Buchhandlung oder kann ganz einfach hier online nach Hause bestellt werden. Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch in der langanhaltenden Präsenz auf den Bestsellerlisten wider.

Für echte Bestseller muss man nicht immer in die Ferne schauen, denn auch lokale Produktionen erreichen große Auflagen und Lesergemeinden. Die physische Verfügbarkeit in den Filialen sichert dabei den direkten Zugang für alle Interessenten, die das Werk physisch in den Händen halten möchten.