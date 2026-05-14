Ex-Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies und Jahrhunderttrainer Huub Stevens trotz Dudelsaal-Anforderungen wieder zur Wahl

Nachdem vier aktive Aufsichtsräte einen Änderungsantrag eingebracht haben, das Ehrenpräsidium nicht mehr die Stimmrechtsvertretung im Verein sein soll, weil sie keine Entscheidungsmacht haben sollen. Denn Mitglieder des Ehrenpräsidiums wären dann verpflichtet, in Sachen zu schweigen. Die vier Antragsteller standen Ultras sehr nahe. Jedoch reagieren auch Clemens Tönnies und Huub Stevens weiterhin auf die Kandidatur. Es wird eine turbulente und zugleich operative Mitgliederversammlung geben, die in wenigen Stunden startet.

Am Mittwoch schickte der Verein die Einladungen für die jährliche Mitgliederversammlung am 18. Juli raus – inklusive verschiedener Anträge zu Satzungsänderungen. Direkt der erste Antrag hat es in sich!

Gleich vier (! ) aktive Aufsichtsräte (Sven Kirstein, Pascal Krusch, Michael Riedmüller und Johannes Struckmeier) bringen einen Änderungsantrag zum Thema „Ehrenpräsidium“ (hat nur repräsentative Aufgaben, absolut keine Entscheidungsgewalt im Verein) ein. Der entscheidende Passus: „Das Ehrenpräsidium sowie seine Mitglieder äußern sich nicht öffentlich zu operativen Themen oder internen Vereinsangelegenheiten.

“ In einer Fußnote empfiehlt der Gesamt-Aufsichtsrat: Stimmt dieser Änderung zu. Heißt im Klartext: Mitglieder des Ehrenpräsidiums wären dann verpflichtet, in Sachen Schalke komplett ihren Mund zu halten. Sie dürften ihre Meinung nicht mehr offen äußern, sollen einen Maulkorb für IMMER verpasst bekommen! Denn: Mitglied im königsblauen Ehrenpräsidium ist man normalerweise bis zum Tod.

Möglicher Hintergrund dieser Attacke auf die freie Meinungsäußerung: Der bei den Ultras unbeliebte Ex-Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies (69) wird auf der Mitgliederversammlung. Ebenso Jahrhunderttrainer Huub Stevens (69). Würden sie sich wählen lassen, dürften sie also NIE mehr in Interviews, im TV, bei Veranstaltungen oder sonst wo ihre Meinung über Schalke 04 frei äußern. Jetzt reagiert Tönnies!

Der Unternehmer zu BILD: „Ich bin immer für den gemeinsamen Erfolg und verstehe dieses Vorgehen nicht!

“ Da er auf Schalke wohl nicht der einzige ist, möchte der Ex-Chef nicht, ebenso wenig wie Stevens, auf die Kandidatur zum Ehrenpräsidium verzichten. Es wird eine spannende Mitgliederversammlung. Übrigens: Nur Stunden nach Versand der brisanten Einladungen zur Mitgliederversammlung lässt sich Schalke in einer offiziellen Mitteilung dafür freuen, de





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