Dem früheren NPD-Landeschef und Bandidos-Boss Peter B. wird vorgeworfen, mit Komplizen in Häuser in Kiel und Umgebung eingebrochen zu sein. Nun wird vor dem Landgericht ein Urteil erwartet.

Landgericht wird heute voraussichtlich ein Urteil gegen den ehemaligen NPD-Landeschef und früheren Bandidos-Boss Peter B. sowie zwei weitere Männer erwartet. Das teilte das Gericht mit.

Demnach sollen heute die Plädoyers gehalten und anschließend ein Urteil verkündet werden.und Umgebung eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie laut Anklage Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Bargeld und Goldbarren im Wert von rund 117.000 Euro gestohlen haben. In einem Fall soll auch am Auto eines Geschädigten ein Überwachungssender angebracht worden sein, um die Abwesenheiten zu überprüfen. In erster Instanz war Peter B. zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden.

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Weil Staatsanwaltschaft und Verteidigung in Revision gegangen waren, wurde der Fall jetzt erneut aufgerollt. Bereits im vergangenen Oktober ist der frühere NPD-Landeschef und Bandidos-Rocker zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Früherer NPD-Politiker und Bandidos-Rocker Peter B. in HaftHelgoland: Wie geht es weiter mit der Nordseeklinik? Am Montag ging es endlich los: Das NDR Pop-up-Studio im Zentrum von Bad Segeberg öffnete seine Türen. Was die Besucher zur Eröffnung erwartete.