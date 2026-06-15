Der ehemalige Banker Martin Blessing, jetzt im Auftrag von Friedrich Merz unterwegs, erklärt, dass mögliche Wahlsiege der Linkspartei Investoren stärker abschrecken als AfD‑Erfolge. Er fordert klare Eigentumssicherheit, um Milliardeninvestitionen nach Deutschland zu locken.

Martin Blessing , 62 Jahre alt und ehemaliger Bankmanager, ist seit einigen Monaten offiziell als "Mann für das große Geld" im Dienst von CDU -Chef Friedrich Merz unterwegs.

Sein offizielles Mandat besteht darin, ausländische Unternehmen zu überzeugen, in Deutschland zu investieren, neue Bürokomplexe und Fertigungsanlagen zu errichten und damit Arbeitsplätze zu schaffen. In den ersten Monaten hat er jedoch nur schleppende Fortschritte verzeichnen können. In einem kürzlich geführten Interview mit dem Handelsblatt äußerte er eine unerwartete Befürchtung: Die Angst der Investoren konzentriere sich weniger auf das Wahlergebnis der CDU oder auf die Zahlen der AfD, sondern vielmehr auf mögliche Wahlsiege der Linkspartei.

Laut Blessing reagieren ausländische Kapitalgeber besonders sensibel auf Diskussionen, die Eigentumsrechte in Gefahr bringen könnten - etwa Enteignungsforderungen im Wohnungsmarkt oder ein generelles Verbot von Mietsteigerungen. Während die AfD in Umfragen teilweise starke Werte erzielt, ist für die internationalen Investoren das Szenario einer linken Regierung, die den öffentlichen Sektor erweitern und die Regulierung des Immobilienmarktes verschärfen will, ein deutliches Warnsignal.

Die aktuelle Umfrage des Tagesspiegels zeigt, dass die CDU unter dem Berliner Regierenden Bürgermeister Kai Wegner auf 22 Prozent der Wähleranteile gefallen ist. Ihr unmittelbar folgender Rivale ist die AfD mit 18 Prozent, gefolgt von den Grünen (17 Prozent), den Linken (15 Prozent) und der SPD (14 Prozent). In diesem Szenario verliert die alte Regierungskoalition aus CDU und SPD die absolute Mehrheit im Landtag.

Politische Analysten rechnen nun mit verschiedenen Koalitionsoptionen: Dreierbündnisse aus CDU, SPD und Grünen oder aus SPD, Grünen und Linken. Allerdings würde jede Zusammenarbeit mit den Linken vermutlich die Investitionsbereitschaft ausländischer Unternehmen weiter dämpfen, weil die erwarteten Reformen - darunter strengere Mietendeckel und verstärkte Eingriffe in Eigentumsrechte - als unsicher für Kapitalgeber gelten. Blessing betont, dass ein Rechtsruck in der Regierungskoalition die Sorge der Investoren merklich mindern würde.

Er verweist auf Österreich, wo derzeit rechtsgerichtete Parteien an die Macht gekommen sind und das Investitionsklima relativ stabil bleibt.

"Deutschland gilt international immer noch als stabiler Wirtschaftsstandort", sagt er, "ausländische Geldgeber sehen das Land häufig positiver, als wir es selbst einschätzen". Für ihn bedeutet das eine strategische Aufgabe: Die Chance, die positive Wahrnehmung zu nutzen, bevor mögliche linke Regierungspläne das Vertrauen der Kapitalgeber erschüttern. Er appelliert an die Politik, klare Signale für Eigentumssicherheit und wenig regulatorische Eingriffe zu geben, um die angestrebten Milliardeninvestitionen zu realisieren und damit langfristig die Beschäftigung zu sichern





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