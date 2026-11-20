Der ehemalige Basketball-Profi Andreas K. steht wegen eines gezielten Tötungsversuchs an seinem Chefsohn in Kirchheim/Teck vor Gericht.

Der 37-jährige Ex-Basketballprofi Andreas K. wurde am Freitag in Handschellen vor Gericht gestellt. Der 2,04 Meter große Mann, der einst für die Crailsheim Merlins in der Basketball-Bundesliga antrat, muss sich nun wegen eines schweren Gewaltvergehens verantworten. Er steht unter dem Verdacht, versucht zu haben, den Sohn seines ehemaligen Chefs mit seinem Fahrzeug zu töten.

Der Vorfall mit dem Skoda

Andreas K. soll am 25. Mai 2026 seinen damaligen Vorgesetzten rächen. Er verfolgte dessen damals 17-jährigen Sohn mit seinem Skoda. Als der Jugendliche eine Straße überquerte, soll der Ex-Profisportler Gas gegeben haben. Der Wagen soll mit mehr als 30 km/h auf den Teenager zugefahren sein. Dieser wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte auf die Straße.

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Tatort und Ermittlungen

Das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus. Wenige Tage später wurde der Basketballer festgenommen und kam in U-Haft. Vor Gericht sagte das jugendliche Opfer aus, dass das Letzte, was er gesehen habe, die Scheinwerfer gewesen seien. Zudem wurde bekannt, dass sich Andreas K. zuvor im Internet über rechtliche Folgen eines Fußgängerunfalls informiert hatte.

Beruflicher Hintergrund des Angeklagten

Andreas K. wurde in der damaligen Sowjetrepublik Usbekistan geboren und wuchs in Baden-Württemberg auf. Nach seiner Profikarriere arbeitete er mehrere Jahre als IT-Referent bei einer Wohnungsbaugesellschaft in Kirchheim/Teck. Dort wurde ihm Ende Februar 2026 fristlos gekündigt. Ihm wird vorgeworfen, geplant zu haben, sich am Prokuristen und Vorgesetzten Eugen S. zu rächen.

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Verhalten nach der Tat und psychiatrische Bewertung

Laut der Nürtinger Zeitung soll sich der Angeklagte zunächst zu den Vorwürfen geäußert haben. Beim Opfer entschuldigte er sich jedoch und sagte: Ich hoffe, du hast keine bleibenden Schäden und ich hoffe, du hast eine gute Zukunft. Der Verteidiger führt an, dass die Tat unter verminderter Schuldfähigkeit begangen wurde. Daher ist der Ex-Basketballprofi derzeit in einer Psychiatrie untergebracht.

Termin für das Urteil

Die Gerichtsverhandlung dauert fort. Ein Urteil ist für den 21. Dezember geplant. Der Fall wirft Fragen zur Nachsorge und zum Umgang mit ehemaligen Sportlern im Berufsleben auf. Die Umstände des Tathergangs und die psychologische Bewertung des Angeklagten werden in den kommenden Wochen entscheidend sein. Die Justiz wird nun klären, ob eine strafmindernde Beurteilung gerechtfertigt ist.