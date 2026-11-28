Gleich dreimal traf der 1. FC Union Berlin in der vergangenen Saison auf den FC Bayern. Beim Gegner hat die Gangart der Eisernen offenbar Spuren hinterlassen.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Leon Goretzka traf mit dem FC Bayern in der vergangenen Saison in Liga und Pokal auf den 1.

FC Union Berlin . So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissenim Auswärtsspiel in der Münchener Allianz Arena kein Land. Beim 0:7 kassierten die Köpenicker die höchste Pleite ihrer inzwischen mehr als siebenjährigen Bundesliga-Geschichte. So chancenlos waren sie aber nicht immer.

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In der vergangenen Spielzeit ging das Gastspiel beim Rekordmeister mit 0:4 zwar ebenfalls in die Hose, dafür lieferte Union – seinerzeit noch von Steffen Baumgart trainiert – dem haushohen Favoriten in der Alten Försterei aber zwei grandiose Duelle. Zunächst waren die Eisernen die erste Mannschaft, die der Elf von Trainer Vincent Kompany am zehnten Spieltag einen Punktverlust beibringen konnte.