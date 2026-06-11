Einige ehemalige Borussia-Profis spielen bei der WM für verschiedene Länder. Einige von ihnen haben einen Marktwert von über 200 Millionen Euro zusammen. Einige andere spielen für Australien.

Mit Nico Elvedi (29), Jens Castrop (22), Joe Scally (23), Giovanni Reyna (23) und Haris Tabakovic (31, bis zum 1. Juli Borusse) sind fünf Gladbach -Profis bei der WM in den USA , Mexiko und Kanada dabei.

Aber auch eine komplette Mannschaft, die mal im Fohlen-Trikot gekickt hat: Gleich elf ehemalige Borussen treten bei der WM für sechs verschiedene Länder an – und diese Ex-Fohlen haben zusammen einen Marktwert von stolzen 216 Millionen Euro. Top-Stars mit einem aktuellen Marktwert von jeweils 50 Millionen Euro sind die Franzosen Marcus Thuram (28, verließ die Fohlen 2023 ablösefrei) und Man Koné (25, brachte Borussia 2024 immerhin noch eine Ablöse von 18 Millionen).

Der gebürtige Düsseldorfer Malick Thiaw (24), der in den deutschen Kader berufen wurde, folgt mit einem Marktwert von 45 Mios. – der Verteidiger spielte von 2011 bis 2015 im Fohlen-Nachwuchs. Neben dem Algerier Ramy Bensebaini (31, 7 Mio. ) und dem Japaner Itakura (29, 8 Mio.

) kickt der Großteil der Ex-Borussen für die Schweiz: Mit Granit Xhaka (33, 8 Mio. ), Breel Embolo (29, 15 Mio. ), Denis Zakaria (29, 25 Mio. ) und Djibril Sow (29, 7,5 Mio.

) waren gleich vier „Eidgenossen“ für Borussia am Ball. Die beiden billigsten Ex-Fohlen spielen für Australien: Matthew Leckie (35), der in der Saison 2011/12 neun Bundesliga-Spiele für Gladbach absolvierte, hat nur noch einen Marktwert von 300.000 Euro. Jacob Italiano (24), der zwischen 2019 und 2024 insgesamt 104 Regionalligaspiele für Borussias U23 bestritt, kommt immerhin auf 600.000 Euro. Auch einEx-Coach ist bei der Weltmeisterschaft im Einsatz: Dick Advocaat (78), der (wenig erfolgreich) von November 2004 bis April 2005 in derFohlen-Trainer war.

Advocaat steht bei Deutschlands erstem Gegner Curacao (Sonntag, 19 Uhr) an der Linie – bereits 1994 (mit den Niederlanden) und 2006 (mit Südkorea) war er bei einer WM als Trainer dabei





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM USA Mexiko Kanada Gladbach Borussia Ex-Profis Marktwert Französisch Australien Dick Advocaat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Einige sind aus dem Rampenlicht verschwunden: Was macht der WM-Kader 2006?Vor 20 Jahren begann das Sommermärchen in Deutschland. Was ist in der Zwischenzeit aus den Stars der Fußball-WM 2006 geworden?

Read more »

DFB-Profis mit ungeklärter Vertragssituation: Goretzka, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Nick Woltemade, Nadiem Amiri, Alexander NübelDie DFB-Profis Goretzka, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Nick Woltemade, Nadiem Amiri und Alexander Nübel stehen vor der Herausforderung, ihre Karriere in Deutschland zu beenden oder zu verbessern, da sie mit ungeklärten Vertragssituationen konfrontiert sind. Einige von ihnen hoffen auf Millionengewinne und entscheidende Karriere-Weichen, während andere versuchen, ihre Marktwert zu steigern oder einen neuen Arbeitgeber zu finden. Die Liste der DFB-Profis mit ungeklärter Vertragssituation ist brisant, aber auch die Zukunft von Goretzka, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Nick Woltemade, Nadiem Amiri und Alexander Nübel ist in den Sternen geschrieben.

Read more »

Ferrari stimmt Toyota zu: 'Einige haben Karten nicht aufgedeckt'Nachdem Toyota die Taktik einiger Konkurrenten beim Le-Mans-Vortest scharf kritisiert hat, schlägt Ferrari nun in dieselbe Kerbe - Sandbagging sei 'völlig unnötig'

Read more »

Bericht: Stuttgart 21 könnte einige Milliarden teurer werdenStuttgart - Das Bahnprojekt Stuttgart 21 könnte noch einmal deutlich teurer werden. Die Deutsche Bahn (DB) rechne mit weiteren Mehrkosten von mindestens

Read more »